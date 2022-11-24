潘思亮：觀光業缺工是國安問題

邊境解封、國門已開，晶華國際酒店集團董事長潘思亮24日表示，「有多少人做多少事」，「解決缺工問題，是觀光產業復甦關鍵」，政府已盡全力協助業者媒合人力，但產業仍缺人缺工，「不是薪水問題，是大家不願意投入這個行業！」，如果不解決，不只是社會問題，更是國安問題。

潘思亮指出，無論是開放移工從事服務業，或是開放外籍學生打工，都需要政府跨部會、全方位研擬解決方案，台灣在管理外勞與移工已累積足夠經驗，所以開放外勞來台從事服務業，整體而言利大於弊。

潘思亮表示，國內休閒度假飯店市場復甦較都會商務飯店快，但因缺工，所以到了周末連總經理都要協助清理房間，台北的後勤行銷人員也都要去幫忙，旅館業復甦要看能有多少人才能做多少事情，缺人缺工是目前產業復甦最大挑戰。晶華缺500至600人，缺口約20％。

台北晶華酒店24日舉辦耶誕點燈儀式，潘恩亮表示，受疫情衝擊，過去三年國際觀光產業百廢待舉，邊境解封是好的開始，台灣的國際觀光歸零後重新啟動並步入新時代。過去一個月，外籍旅客從2～3％增加至逾20％，成長3至4倍。

潘思亮表示，目前台灣國際觀光飯店住房已恢復至疫情前過半，而晶華酒店更恢復到75％，樂觀預估，明年下半國際觀光飯店住房可望恢復疫前水準。至於整體觀光產業，2019年有1,200萬人次來台，可能要到2024年才恢復。

潘思亮說，晶華酒店10月業績已超越2019年同期，其他飯店也恢復很快，但晶華恢復得更快，不過晶華因為找不到人，所以推掉了幾千桌尾牙餐飲外燴生意，「七個職缺只找得到一個人」。

潘思亮表示，缺人不僅是飯店業最大的挑戰，也是台灣最大的國安挑戰與危機，這不僅會影響到飯店業，也會影響到各行各業，甚至於教育、學校，還有國防，所以這是一個全方位的國安危機。

潘思亮認為，觀光飯店不是唯一面對缺工缺人的產業，政府過去一整年也是積極媒合協助業界找人，但不是每個人都有此需求，大家已努力到一個極限了。