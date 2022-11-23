風電前景靚 綠能投資趁現在

經過一年的淨零承諾在全球範圍內積聚勢頭，加上實現能源安全的緊迫性，全球風電行業的市場前景看起來更加樂觀。投信法人表示，在當前政策下，未來五年預計將增加557吉瓦的新產能。到2026年，每年新增裝機容量超過110吉瓦。法人建議，投資人應把綠能相關ETF或基金納入投資組合，迎合未來大趨勢。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出，台灣海峽是全世界名列前茅的優秀風場。富邦ESG綠色電力ETF成分股中的全球離岸風電龍頭—沃旭能源，其建設的台灣首座大規模遠岸風場-900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場，包括111座水下基礎、111條陣列海纜與3條輸出海纜全數完工，成功啟用兩座海上變電站及兩座陸上變電站，現正全力推動最後部分風機安裝。

沃旭在全球離岸風電產業擁有25％的市占，從1991年在丹麥建置世界上第一座離岸風場起，已在歐洲、北美和亞洲建造超過1,600座離岸風機，已建置的離岸風電容量可提供乾淨電力給950萬人使用，公司預期到了2030年將成長至3,000萬人。

風電發展的動力主要來自成本的降低，儘管歐洲的離岸風電發電成本，目前仍為每千度69美元，仍高於陸地風電和太陽能。但自2012年沃旭能源開始轉型至今，已下滑超過一半。

未來在規模經濟下，成本將持續降低，且日夜吹襲的離岸海風將比太陽能發電有更大的發電優勢。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，即使至年底前聯準會仍將維持加速緊縮趨勢，目前各類資產已持續反映市場的不安與消化負面訊息，包括全球股市本益比已遭大幅下修，債市也在殖利率彈升影響下出現明顯回檔，此時眾多資產都來到值得撿便宜的價位，投資人反而可以趁此機會，逢低分批布局評價偏低且能受惠政策之ESG標的，掌握中長期的優勢。