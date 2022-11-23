前光寶大掌櫃林群入股全福 加速布局生技

瞄準生技產業已成主流趨勢，前光寶大掌櫃林群，攜手金融、航運業大咖加碼卡位，並在今年7月成立安富基金，目前除了已投資先知生技持有3成股權外，24日將以特定人身分入股全福。林群表示，現階段是布局生技最佳時機，預計明年將募資100億創投基金，加速布局。

據了解，除了入股投資外，林群繼台睿後，也將實際參與全福的經營，將以其擅長的財務規劃和策略，搭配現任董事長簡海珊的新藥開經驗和海外人脈，啟動國際合作、授權。

三年內已低調投資五家新創公司的林群，是自2016年轉戰生技產業，他獲艾威群聘任擔任美時董事長，打下成功一仗後。2020年林群結合富邦創投、遠雄人壽、萬海航運、台新等「富爸爸」，以每股價格18元，合計5.04億元資金參與台睿私募案，拿下3成股權，並加入經營團隊。

而後林群又相中生殖醫療商機，去年他創立宜蘊醫療集團，投入不孕症／試管嬰兒市場，打造「全女醫」團隊，現已有宜蘊生殖中心、宜蘊中醫診所和宜蘊胚胎實驗室，完整提升試管嬰兒成功率的生殖環境。

今年7月，林群再攜手國泰蔡家、航運業大咖，集資15億成立安富基金，鎖定投資生技新創公司，除了已入股先知、並將投資全福外，以CAR-T藥物開發為主的先驅生技，也已完成盡職調查，正待內部投審會決定，預計年底前可定案。

林群表示，過去30年面臨幾次的景氣收縮，生技醫療不僅是股價或營運，都是打敗其他產業，並有很高投報率的產業，今年全球景氣低迷，預期明年也傾向保守下，現在是逆勢投資生醫產業的最佳時機。生醫業的獲利模式，除了成功開發產品商化外，IPO掛牌、授權和公司被併購是三種最快的獲利模式，而以目前安富基的投資標和策略，預計七年內獲利將由十倍起跳，看好台灣生醫業的研發能量，明年擬再募集100億創投基金加碼布局。

初步統計林群布局的生醫版圖，除了宜蘊外，目前是以新藥開發為主，台睿專攻抗癌藥，先知的核心價值為自行研發的TLT-1全新免疫靶點，目前已有兩個品項開發中，另外，全福的乾眼症新藥則將在美國進行三期臨床。