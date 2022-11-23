歐洲線現爆艙 海運價轉漲關鍵時間點曝光

貨櫃海運價跌跌不休何時見底？多家航商、貨代業者預估，歐洲線有可能在11月率先觸底，本周銷往歐洲的貨量開始出來，加上大陸有貨低價求售好過年，12月至1月中有機會看到出貨小旺季，將是農曆年前唯一運價止穩甚或小漲的機會。

貨代業者透露，歐洲雖然飽受俄烏戰爭衝擊，物價高漲壓抑消費，但隨著存貨持續消化，加上船公司艙位調控，本周明顯感受貨量開始回來，12月部份船公司歐洲線出現爆艙現象，已有船公司開第一槍，小漲50～100美元試水溫，現貨市場大陸至歐洲運價大約在1,800美元上下，台灣至歐洲的運價稍高。

相比於美國線貨少、船多，搶貨殺價持續，歐洲線主要是大型貨櫃輪在跑，船隊較少且主要為聯盟船。接下來就看農曆年前出貨狀況，預估大陸過年前可能會有一波低價求售兌現過年的貨量，刺激製造業、零售商進貨，預計12月中至1月中，價量有可能小漲，船公司在12月已暫停加碼縮艙減班，並向水運局報備漲價。

多家航商坦言，若農曆年前不見出貨小旺季，隨年後亞洲生產基地開工，2、3月貨量逐步增加，就要看歐美大型零售商積極去庫存後貨量是否回穩，及各國通膨控制狀況，增加拉貨動能，但第一季是傳統淡季，普遍寄望第二季市場會慢慢變好。

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