要買要快！和泰車：明年國產車漲定了

原物料漲勢擋不住，原廠要求提價態度強硬，加上晶片荒、缺料缺車問題延燒，車業龍頭和泰汽車總經理蘇純興23日表示，明年度新車售價漲定了！特別是價格最敏感的國產車，即將起漲，提醒各界要買要快。

尤其國產車，即將起漲

和泰汽車23日舉行旗下凌志（Lexus）豪華中大型運動休旅車RX大改款發表會。蘇純興指出，市場購車消費力道依舊，只要明年缺車問題不擴大，認為明年台灣車市規模應能與今年持平，尤其目前市場上還有為數眾多的新車訂單苦苦候車，可以支撐明年車市不墜，也樂觀在供應改善的前提下，明年旗下豐田與凌志品牌的新車銷售業績將能比今年成長。

凌志是缺車潮的大苦主

蘇純興說，凌志是這兩年缺車潮的最大苦主之一。以新上市的RX為例，預售兩周已接獲2,000張訂單，已把明年全年可交車配額5,000輛賣出4成，「現在的狀況是，晚一天下訂，交車就要多等三個月！」缺車問題，限制明年和泰新車銷售目標的成長；過往年銷至少8,000輛的RX，也受限於產能問題，明年新車蜜月期僅訂出5,000輛的目標。

原本外界預期豐田集團在這波全球車業晶片荒危機中，今年業績受影響程度較少，但第二季以來，原廠屢屢發布減產訊息，也大砍對台進口車供應配額，讓和泰在今年9月第二季法說會時，已先行將全年車市預估從46萬下修至43萬輛，自家新車銷售目標從15.5萬輛調整至14.5萬輛。

晶片、電池短缺問題持續

他表示，晶片、電池短缺問題至少還將延續至明年中。電池短缺問題，也限制了豐田、凌志車系擅長的油電複合動力車的銷售。

蘇純興指出，這兩年原物料行情飛漲，年初儘管已針對全部車價調漲一波，但依舊追不上物價上漲的速度；近期與日本原廠談判新年度車價時，要求漲價的態度「特別硬」，過往還有機會爭取延到新車改型時機再作價格調整，現在常常說漲就漲，且漲幅比以往更大更猛。

事實上，和泰車在10月已先針對候車期過長的Camry等多款進口車調漲一波售價，國產小型商用車Town Ace也小漲1萬元測試市場接受度。而和泰車這波明年度車價全面調漲的宣示，市場評估快則明年元旦、慢則農曆年過後就會行動，預料也將激發汽車同業全面跟漲，刺激一波年前新車搶購潮。

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