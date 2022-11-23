全台瘋世足 愛爾達訂戶、廣告營收超東奧

全民繼續瘋世足！四年一度的FIFA世界盃足球賽，首度改在北半球冬天舉行，有別於過往傳統夏日瘋世足熱潮，今年氛圍已成功轉為「冬天瘋世足」。

取得2022 FIFA世界盃台灣地區轉播總代理的MOD愛爾達電視，開幕後的前三日已開出亮眼收視、訂閱成績，加上轉播科技應用大受好評、比賽話題不斷助攻，預期持續帶動民眾收視風氣，一路發燒至12月18日的世足冠軍賽。

愛爾達科技董事長陳怡君23日表示，2022年FIFA世界盃足球賽進入進入4天賽事，開幕典禮影帝以摩根‧費里曼作為主軸驚艷全球外，開踢後話題隨即不斷，包含英格蘭首戰6球火力全開，阿根廷大爆冷門、慘遭沙烏地逆轉，法國似乎有機會破除冠軍魔咒，以及T1籃球賽魔獸霍華德旋風助攻下，中華電信MOD多次飆出超過1.2以上的亮眼收視率數字，所屬串流平台ELTA.tv也已超越去年東京奧運的訂戶數。

陳怡君表示，由於足球比賽特性緊湊，半場休息時的尖峰時段更是受到廣告主青睞，營收也已超越去年東京奧運。

隨著賽事持續加溫，更多足球強權即將登場，包含上屆爆冷出局的德國，23日晚上對上藍武士日本；歐洲另外三大強權比利時、西班牙，還有上屆拚到亞軍的克羅埃西亞，都將獨家在MOD/Hami Video/ELTA.tv播出，預計訂戶數與收視率將會再創佳績。

新科技運用同時是本屆FIFA世界盃轉播賽一大賣點，愛爾達表示，國際足總（FIFA）結合比賽用球定位晶片以及球場「鷹眼」光學攝影機輔助執法的「半自動越位判定技術」（SAOT），開幕戰第3分鐘就派上用場，讓厄瓜多隊長瓦倫西亞（E.Valencia）首顆進球遭判不算引發熱議、阿根廷慘遭爆冷，也是遭到SAOT吹判三次越位進球導致吞敗…。

另外，用戶也能首度感受AR（Augmented Reality）世足轉播魅力，透過擴增實境技術把超級巨星們投影在觀賽現場，跟喜愛的球星合照、分享，增加更多看球樂趣。另外多視角轉播，則是可以透過6種不同的角度，同步看出真正比賽的「門道」。

每逢國際運動大賽，愛爾達必定更加捍衛版權守護者角色。愛爾達表示，這次轉播2022 FIFA世界盃足球賽 ，僅在中華電信MOD、Hami Video、ELTA.tv三個平台播出，無論一般用戶收看或是公播使用，都只有在愛爾達授權的平台播出才是合法。

此外，愛爾達強調，合法授權公播轉播世足已喚起社會各界高度共識，愛爾達也將持續與FIFA攜手合作，查緝任何不當侵權行為。

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