大同攻智慧電表 拿下台電17.8億訂單

機電大廠大同（2371）搶攻國內外智慧電表商機，不僅國內參與台電競標，取得17.8億元訂單，同時進軍日本、東南亞等市場。

大同日前參與台電260萬具低壓智慧型電表競標，於不同用量需求規格的A、B、C組中，共獲得約新台幣17.8億元的訂單，未來將配合台電需求，於2023～2024年分批交貨。

大同表示，大同2008年自力開發出台灣第一台智慧電表至今年10月，產量已逾200萬台，2021年大同電表內外銷占比約7：3，內銷年增率約19％，外銷年增率約35％，累計智慧電表外銷數量已超過100萬具。

大同智慧電表已取得ANSI、IEC、MID及日本JIS等國際認證，並拿下規格複雜且品質要求極高的日本市場，成為8家日本電力公司的認證供應商，同時也成功打進東南亞市場，先後取得泰國TIS及馬來西亞SIRIM等國家標準，2021到2029年是東協國家AMI建置的高峰期，為滿足業務的成長，大同公司於泰國設立電表廠，以強化國際市場的供應與競爭力。

大同指出，全球智慧型電表基礎建設市場於2027年將從2021年的119億美元，大幅成長至260億美元；而在國內市場，依據國發會公佈的淨零碳排路徑規劃，台灣智慧電表佈建率於2035年要達百分之百，即國內近1500萬低壓用戶須換裝智慧電表，預估未來每年需求將達100萬具以上。

延伸閱讀

大同集團與台北捷運聯手推綠電

大同擺脫華映包袱 前3季EPS達3.88元