長榮、馬士基 營運布局不受影響

貨櫃海運景氣轉淡，各家海運業按既定計畫進行，長榮海運（2603）趁勢進行貨櫃船的塗裝更改作業，將外觀塗裝改為亮色系青蘋果綠，企業識別年輕活潑；至於馬士基積極完整布局海、空運物流，宣布在捷克北部建立電動汽車電池的倉庫，朝著多角化經營。

全球貨櫃海運業者在二～三年的疫情紅利期間賺得盆滿缽滿，海賺疫情期間供應鏈中斷財，疫情的「意外插曲」已厚實海運業者的口袋。

長榮1990年～2020年累計稅後純益872億元，光是這幾年辛辛苦苦賺的獲利，就在今年第一季已經輕鬆達陣，當季稅後純益1,013億元，甚至到今年第三季稅後純益仍連三季大賺千億元以上，是過去望塵莫及的。

目前隨著疫情紅利消失，供應鏈恢復，運價崩跌，國際海運業者不諱言指出，海運的客戶這幾年被「海撈」好幾層皮，再加上趨勢逆轉，由賣方市場轉為買方市場，未來幾年貨櫃海運的運價只有低不會高。

景氣循環有高有低，在景氣轉淡之際，海運業者仍持續進行既定計畫。如長榮已將旗下2012年起交付L級貨櫃船（L type）塗裝改為青蘋果綠，跟進2.4萬TEU（20呎標準櫃）貨櫃船的同款亮色系，取代過往墨綠色的船身，也一併將白色字樣的EVERGREEN字形放大，船隻航行時更顯眼，企業識別更年輕及活撥。

長榮加快速度改裝脫硫塔，已有147艘船配備脫硫塔，艙位占比80.2％，船舶數占比71.4％，領先業界。長榮持續布局港口領取得巴拿馬箇朗貨櫃碼頭100％股權以及埃及阿布基爾港貨櫃碼頭20％股權，藉此持續鞏固美洲、歐洲、非洲等地的航運服務網絡。

除了長榮外，馬士基積極完整布局海、空運物流，包括市場熟知的投入航空貨運市場，也宣布在捷克北部建立電動汽車電池的倉庫，朝著物流、倉儲的多角化經營。