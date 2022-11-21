Mia C’bon進駐101 拚高客單

家樂福原高端超市Jasons Market Place因品牌授權年底到期，自5月起正式改名「Mia C’bon」並啟動全台改裝，台北101旗艦店21日改裝重開幕，累計全台已有22店；101店有別於天母店，除高端客外，特別為101辦公大樓逾萬人次上班族，提供包括生鮮、現煎牛排、花束販售、酒莊、壽司等客製化服務，力拚客單最高上看3,000元。

信義商圈不僅是全球百貨密度最高，商辦大樓、外商上班族群數量亦居全台之冠，相對進口商品逾6成的頂級超市密度亦居全台最高。目前除了新光三越信義新天地四個館就有三個館設旗下「美麗市場」，微風集團則有微風南山地下樓的微風超市旗艦店，此外，遠百信義A13亦有旗下轉投資頂級超市city’super，以及台北101購物商場地下一樓原Jasons Market Place改名更裝的「Mia C’bon」等，高達四品牌、六家高端超市。

Mia C’bon強調，今年已達目標22間店，明年持續觀察開發新據點，目前每一改裝新店帶動綜效均成長3～4成，客單亦相對提高，由於台北101是觀光、時尚、金融尖端據點，有別於一般店型提供更多客製化服務。

信義區百貨超市走高端服務路線，像是微風超市、遠百city’super等現切和牛、現場隨點現煎等，甚至送禮包裝等服務，皆成必備基本服務項目，而新光三越信義新天地A8地下美食街今年重金改裝，新增超市「美麗市場」，成為信義新天地第三個超市，全台第13家超市，更新增兒童食品專區，提供上班族一站購足。