台泥旗下達和航運購環保水泥船 2025交付

台泥企業團所屬達和航運舉行水泥專用船新造船簽約儀式，由台泥董事長張安平與丸紅商社航空船舶本部副本部長中川聡共同簽署。圖／台泥企業集團提供
台泥企業團所屬達和航運舉行水泥專用船新造船簽約儀式，由台泥董事長張安平與丸紅商社航空船舶本部副本部長中川聡共同簽署。圖／台泥企業集團提供

開展綠色轉型，推動數位智能化船隊管理、以及綠色港埠加入節能減碳的行列，台泥21日指出，旗下達和航運已與日本四國新來島造船廠簽約新造環保水泥專用船。未來將結合岸電系統，推動減少碳排放的綠色運輸。

台泥董事長張安平表示，台泥的港口與新造水泥船都有要求加設岸電，當船舶靠泊後，不需要使用船上的燃油發電機，可以大幅降低二氧化碳及溫室氣體排放。

台泥指出，新造水泥船在節能減碳、環境友善及營運效率表現，都較舊有船型優異。新造船將採用全封閉型氣力式水泥裝、卸貨系統，避免粉塵外洩造成空汙，船殼採用不含有機錫、環丁烴成分之低阻力防污漆，不僅對海洋環境友善，更可節省約3％燃油消耗量。

新造船也導入高效能俥葉、加速環與不對稱鰭翼等船舶流體節能裝置，採用前瞻劍形船艏與低風阻船體線形，大幅減少水下與空氣阻力，主機採用全電子控制柴油主機，透過電腦系統控制自動調整工作參數，確保船舶處於最佳推進效率。

台泥指出，這是達和航運近三年購入的第三艘新式環保水泥船，預計於2025年第一季交付加入營運。未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線，預估2025年可削減二氧化碳排放量近2,806噸，節約燃油約2,356噸。

積極投入船隊汰舊換新計畫，達和航運與日本知名造船大廠合作導入節能環保船型，近五年來已購置三艘新式水泥專用船與七艘新式散裝船加入營運。

台泥企業團與達和航運建置的岸電系統第一期已於2020年完成達洋輪、和平港建置工程並啟用，第二期除今2022年完成達斐輪加改裝工作，並將接續於2023年底前完成台中、高雄兩港岸電設施建置。未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線。

工商時報 袁延壽

證券產業新聞中心-傳產組