百貨雙雄助拳 大巨蛋翻轉東區 商圈變胖了

台北曾繁華半世紀的東區商圈，即將因百貨雙雄的布局重返榮景。首先是SOGO拿下大巨蛋四區商場經營權，掌控東區頭、東區尾，而新光三越的Diamond Towers、誠品地下街也準備明年到位，與此同時，包括瑜伽服龍頭lululemon等，也將旗艦店插旗於東區，帶動黃金店面空置率大降，連結1.5公里處的大巨蛋，整個商圈規模數倍擴大。

零售業者表示，東區百貨商場棟數雖不及信義區16棟、經濟產值逾600億元，但只要大巨蛋運營後的國際賽事、展演活動到位，人潮規模勢必明顯提升「坐二望一」。

事實上，隨著2020大巨蛋復工後，包括NET、H&M、寶雅等連鎖大品牌，即使疫情期間也爭相進駐卡位，看準東區忠孝東路四段上黃金店面臨立，與SOGO忠孝、復興兩店、大巨蛋串連起巨大「平面購物城」，且地上、地下串連出新舊融合的特有商業模式，在國境解封、迎來國際客之際，更成兵家必爭之地。

而每年跨年煙火、演唱會均吸引10萬人潮的信義區，為目前全球百貨密度最高的商圈，短短不到1公里距離，共有15棟百貨商場，預計還會增加一棟百貨商場─為中信金總部拆除後再建的樓高280公尺台北天空塔（Taipei Sky Tower），竣工後將成為台北第二高樓與台灣第三高樓，信義區百貨商場數也增添為16棟。

零售業者指出，20多年來，信義區百貨群發展包括新光三越、微風、威秀、ATT、統一時代百貨、101商場、Bellavita、遠百A13等，其中誠品信義的揮別，成就統一時代百貨發展百貨群有望擠入區內前五大，不含101以觀光客群為主力，15棟百貨群一年經濟產值規模超過600億元，若以距離來說，信義區百貨業者認為，大巨蛋球場與商場距離信義區最近，一、二年後開賽、開幕，皆有助信義區共榮發展。

大巨蛋共榮東區商圈，也可從新光三越插旗東區Diamond Towers，以及誠品今年9月拿下東區捷運地下街等作法看出端倪，尤其誠品拿下忠孝敦化站東區地下街6號、7號廣場經營權，地點鄰近大巨蛋，未來隨遠東SOGO百貨進駐大巨蛋，有望互相導入人流，並與誠品松菸連成一線。

最關鍵的部分，還是大巨蛋與忠孝、復興SOGO這一段長達1.5公里的黃金店面，是否東山再起。房仲業者分析，目前SOGO商圈陸續進駐NET、寶雅等大店，加上近期lululemon旗艦店開幕，呈現年輕化趨勢，而統領百貨周邊商圈餐飲與時尚精品選物店也陸續回歸，空置率大減半，加上疫情發生以來這三年，不少黃金店面轉手易主，皆有望帶動東區的新開店潮。

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