巨大、桂盟前3季獲利亮眼 本周受邀法說

台灣證券交易所為協助投資人聚焦產業基本面，11月21至23日舉辦「休閒及運動」主題式產業法說會，全球最大的鏈條供應商桂盟（5306）、自行車業龍頭巨大（9921），分別受邀於11月22日、23日法說。桂盟與巨大前三季均賺進1個股本，獲利表現亮眼，對第四季不看淡。

其中，自行車鏈條市占率全球第一的桂盟集團，在全球各地建立10座工廠與11個銷售服務據點，就近服務客戶。桂盟因擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，因此可以掌握高階自行車市場需求提升，以及歐美補修市場強勁增長的市場脈動。也因此，桂盟的產品組合得以不斷優化，加上製造及營運效能持續提升，品牌銷售及通路也有高效表現，帶動毛利率與營業利益率得以持續推升。

桂盟第三季毛利率達48.5％、營業利益率達35.3％，單季EPS達4.81元，年增19.45％，續創單季歷史新高；前三季合併營收57.19億元，年增0.6％，EPS達12.90元，年增9％，營收與獲利雙創歷史同期新高。

不過，桂盟受到中低階產品庫存調整影響，10月合併營收年減25.52％，前十月合併營收62.64億元，年減2.58％。法人表示，桂盟在高階自行車需求及補修市場帶動下，產品組合持續優化，預期今年仍有望維持良好的營運成果。

此外，上月甫歡慶50周年的巨大集團，自1972年成立以來，從一家自行車零組件代工廠，如今已躍居全球自行車產業龍頭，整合車體設計、技術研發、生產製造與品牌銷售，每年產銷數百萬台自行車與電動輔助自行車，去年締造逾800億元營收、創下歷年新高紀錄！

巨大今年雖然面臨全球通膨加劇、俄烏戰爭及高階零組件短缺等不利影響，前三季合併營收仍創下708.7億元，年增14.4％，稅後純益達56.3億元、年增16.5％，EPS高達15.01元，營收與獲利雙創歷年同期新高！巨大前十月合併營收788.21億元，年增15.18％，預期前11月營收將超越去年全年。

巨大表示，目前歐美市場通路存貨已逐漸回補，中低階存貨漸高，但高階產品仍供不應求，雖然市場需求較前兩年和緩，但就中長期來看，人們對環保及健康意識大幅提升，加上各國政府積極鼓勵民眾騎車代步運動，自行車產業仍充滿無限商機。

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