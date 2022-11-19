工具機業跟上減碳趨勢 上銀集團最積極

歐盟2023年試行全球首個碳邊境調整機制（簡稱碳關稅），2026年起正式對高碳排產品徵收碳關稅，所有銷往歐洲都得減少碳足跡。工具機業著手因應ESG及2050年淨零減排趨勢，上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司，生產製程減少用電及碳排放量，大銀訂出2030年減碳50％、2050年淨零減排。

台灣工具機暨零組件公會表示，兩年一度日本東京國際工具機展，受疫情及舉辦奧運等因素影響而停辦一次，今年睽違四年再度登場，以「尖端製造的現在和未來：工具機與智慧工廠」為主題，工具機公會參展會員為呼應展覽主題，展出重點鎖定智慧製造應用科技，推出高階工具機及關鍵零組件搭配數位化智能系統，提供智慧工廠的解決方案。此外，台灣廠商更呼應時下節能減碳與綠色環保議題，推出對應的產品，讓日本市場客戶可選購。

上銀表示，上銀集團總裁卓永財2021年主持ESG啟始會議，正式成立ESG團隊，2022年元月在總經理蔡惠卿主導推動下，朝向2030碳排減半、2050淨零排放目標前進，並以「節能、節水、減廢」作為核心，將循環經濟概念，結合製程改善，加以強化，並持續呼應聯合國永續發展目標（SDGs），積極投入全球工廠所在地與當地社區共好，落實供應鏈管理，擴展社會效益與影響力。

上銀董事長卓文恒指出，上銀以前汽車用滾珠螺桿生產製程是採減法製程，材料移除會有耗電等問題，ESG採新型生產型態，透過金屬射出、精密鑄造及3D列印，減少材料移出，可降低碳排量，連帶供應商碳排量減量，上銀製程改變，材料加工的耗電量也減少。

卓文恒表示，上銀開發智慧滾珠螺桿，會依據加工、使用狀況，適時給油，不再像過去採用油壓而定期打油，用油最多可減少60％。以往機器都是設備或零件故障才發現問題，使用智慧滾珠螺桿，透過物聯網、蒐集大數據，進行零件壽命預診，即使零件未發生故障，只要數據上升至黃色警戒，智慧滾珠螺桿會預先偵測，通知處理，有助於廠商安排生產線製程，也可節省材料及減少碳排量。

大銀董事長卓秀瑜表示，大銀內部訂出2023年碳排放量減少6％、2024年碳減排7％、2025年碳減排目標訂為20％、2030年碳排放減少30％，預計2050年做到淨零減排。