運價跌回起漲點 航運明年2顆未爆彈待拆

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連22黑，以1306.45點創逾2年新低，等於跌回這波大行情的起漲點。航商坦言，近來大型訂單驟減，訂單碎片化衝擊下，空櫃變多只能靠併櫃來補，卻難阻運價崩跌，除下季恐提早轉虧，今年航商高額年終拉低獲利、明年5月長約換約將湧砍價潮，都是後市難樂觀的兩大關鍵。

歐美海運貨櫃量8月起急降，除高通膨壓抑消費需求，高庫存仍持續去化，貨代業者發現，許多客戶因預期運價走跌，不急著出貨，加上目前歐美倉儲中心難覓，部分產業訂單雖回來，但數量和速度都遠低於預期。

尤其歐洲開始入冬，能源費用攀高也抵消當地購買力，貨櫃需求明顯減少，造成11月SCFI歐洲線運價，已連3周出現兩位數跌幅，後續將視歐美零售商、製造業是否如常趕在亞洲生產基地農曆年前出貨而定，若12月能出現一波小旺季，或有助運價止穩，甚至小幅回升。

不過，有本土法人出具最新報告指出，11月起進入淡季，運價恐持續跌到明年首季的農曆春節過後，航商雖強調長約能保護獲利，卻未見公司出手買回自家庫藏股，顯見後市並不樂觀，虧損疑慮大增。

尤其美國線長約平均價格逾7千美元，遠高逾目前美西線1600美元、美東線4200美元的現價，即使長約客戶吞忍高價長約，但明年5月換約時，勢必不願續當冤大頭，將會狠砍新約價，以抵銷長約運價過高的損失。

此外，若航商如外界預期，今年決定慨發40~60個月的高額年終，也將轉為營業費用，進一步拉低公司獲利，對長期投資人不利，即使明年勉強維持獲利，但恐續陷貼息窘境，賺股息賠價差的可能性極高。

另有法人悲觀認為，因航程因素，運價多落後約2個月，才會反映在航商營收上，以目前運價跌勢及歐美高庫存來看，明年第1季貨櫃航商恐陷價量齊跌慘況，加上海運燃油、人工薪資、船舶成本明顯高於疫情前，明年第1季恐提早轉虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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