台廠赴東京工具機展 估可創逾億美元訂單

上銀集團、東台集團及友嘉集團等工具機大廠，參加剛落幕的日本東京國際工具機展現場詢單熱絡，又有台灣機械工業公會搭橋扮紅娘，促成台廠與日本設備及機械加工業者辦合作洽談會。台灣工具機暨零組件公會預期，展後半年後詢單效益可轉換為上億美元的訂單。

業者指出，日圓兌美元匯率狂貶，有助於日本Okuma、Mazak等工具機大廠，挾價格競爭優勢搶單有成，依據日本工作機械工業會彙總統計，今年前七月工具機生產金額6,118億日圓，年成長18.5％，目前訂單能見度多半看到明年8、9月。

日本工具機廠交期長達半年至一年，生產不及，不少日本機械設備或加工業為縮短等待設備時間，透過機械公會搭橋，已在東京國際工具機展期間，與多家台灣工具機廠及零件業者舉辦OEM或ODM合作洽談會。

此外，這次報名參展的上銀集團旗下上銀、大銀兩公司機電整合參展，6天展期，吸引1千組以上客戶留下名片或資料，尋求合作的機會。邁萃斯精密也在展期接獲上百組詢單，客戶預計年底前3台採購標準型齒輪磨床，金額逾3千萬元。上銀集團總裁卓永財下達邁翠斯精密今年減少虧損、明年要損益兩平的營運目標。

東台集團這次未在東京國際工具機展陳列機台，透過螢幕說明電動車產業雖減少引擎及變速機等關鍵零組件，卻有電池殼設備等新商機，旗下法國PCI-SCEMM、奧地利Anger兩工具機廠整合生產、製造、研發及銷售等資源，共同將電池殼等設備打入歐洲、美國及大陸電動車產業供應鏈。日本許多汽車廠及商社因應電動車將是未來汽車市場主流，也及早卡位布局。

工具機公會指出，國外買主今年參加已落幕的東京國際工具機人數雖然劇減，但日本當地廠商參觀人潮絡繹不絕，展現日本在地市場的活力。台灣工具機業者報價因日圓匯率持續貶值而大受影響，各家廠商針對自己的產品不斷研發提高附加價值，針對航太及電動車等產業潛力的應用市場，提供完整解決方案，預估展後半年內，訂單效益超過1億美元。