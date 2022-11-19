魔獸台灣首秀今開打 雲豹撈金逾2,700萬

魔獸吸金力驚人 16.8萬元季票橫掃一空

「魔獸」霍華德加盟台灣運彩T1聯盟桃園永豐雲豹首秀，將於今（19日）下午4點30分在國立體大體育館登場，霍華德昨天除了預告自己將在滿場球迷面前打出一場好球賽，更嗆聲會讓其他球隊知道，雲豹今年不是開玩笑的！

自從上周五晚間搭機抵台，霍華德就在全台引爆「魔獸旋風」，今年4個雲豹主場賽事總共6萬張門票，也在開賣10分鐘內售光，甚至昨天上午增加販售價值16.8萬元的主場特種S區門票，也很快就宣告賣光了。

「自從上周加入練球，我就不斷跟隊友培養默契，球隊的高強度訓練也讓我相當滿意，」霍華德表示，「相信聯盟其他5支球隊也會開始針對我們設定一些特別戰術，所以我們必須更認真投入，培養更好默契。」

聽到今天對手新北中信特攻總教練李逸驊放話，要壓制霍華德單場數據在20分、10籃板以內，霍華德不願回應，僅強調自己不在乎個人數據，只要努力做好自己該做的事，「最重要的還是勝利、勝利與勝利。」

雲豹隊長鄭瑋昨也談到霍華德加盟後的球隊改變，「我們變得樂於融入團隊，現在我們擁有不錯的化學效益，他讓我們擁有更強的禁區優勢，也帶給對手更大壓力。」

（中國時報 黃及人）

5,212元單場特種S區門票 進場前30分鐘開賣

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台效力，帶動全台民眾「瘋籃球」，桃園雲豹主場先前釋出4主場共6萬張的門票，不到5分鐘便已全數售完，而為了顧及民眾搶不到票的遺憾，桃園雲豹17日公布特種S區的售票資訊，就算季票價格高達16萬8千元，在18日早9點開賣40分鐘內還是橫掃一空。

桃園雲豹球團表示，購買特種S區季票的民眾，可以欣賞整季15場雲豹主場賽事，位置則是設在球員席對面的場邊，而購買的球迷可獲贈「霍華德親簽場邊椅」一張，不過限量只有70席。

雲豹球團還將會另外售出單場特種S區門票，每場也是限量120席，票價5,212元新台幣，僅限於現場購票，每一場主場進場前30分鐘開賣，購票者可獲贈一張實體紀念票。

球團18日開賣特種S區的季票，雖然不至於到秒殺那樣誇張，但依然不到40分鐘就全數完售，雲豹球團估計將進帳1,764萬，若加上單場門票同樣場場銷售一空，也將入帳939萬1,600元新台幣，等於雲豹將會在主場賽事賺回高達2,702萬1,600元新台幣，如果以霍華德1個月至少來到20萬美元（約622萬8,507元新台幣）的月薪來計算，將可至支付他4個月的薪資。

（中時新聞網 黃嘉彣）

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