福裕奪台南歸仁標案 跨足房市

清景麟建築團隊入主磨床廠福裕（4513），18日召開上櫃以來首次法說會，宣布福裕取得台糖台南歸仁合建分屋住宅標案，成為福裕首度跨足房地產市場首樁建案，預計2027年上半年取得使用執照及開始認列營收。福裕今年第四季營收力拚與去年持平，確保獲利。

清景麟建築團隊完成公開收購福裕，10月召開股東臨時會全面改選，取得四席董事、三席獨董，林聰麟出任福裕董事長後，不再執行福裕前董事長張寶銘原本實施11、12月每周五放無薪假政策，並規劃明年初恢復舉行尾牙，將邀請零件供應商參加，增加彼此互動。

福裕18日舉行上櫃以來首次法說會，說明第三季財報及第四季營運展望。福裕第三季合併營收3.98億元、匯兌收益200多萬元挹注、EPS 0.06元；前三季合併營收12.32億元、EPS 0.32元。

福裕主管表示，第三季獲利比第二季下滑，主因是提列存貨跌價損失1,400多萬；目前工具機在手訂單2、3億元，訂單能見度看到明年第一季，第四季營收力拚與去年持平，今年營運目標是要獲利。

福裕指出，福裕剛以得標金10.389億元，取得台糖歸仁基地1,942.6671坪合建分屋標案，預計興建地下2樓、地上15樓住宅大樓，總銷售金額30億～35億元，預計2026年完工。