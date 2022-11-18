旺季更旺 輕隔間、地板廠發威

疫情解封，加上科技廠辦建案增，需求回升，內裝修產業景氣可望回溫，建材廠期盼第四季傳統旺季更旺，輕隔間、地板及石膏板廠環泥（1104）、惠普（8424）、科定（6655）、美喆-KY（8466）等業者，均樂觀看今年第四季營運表現，會比去年同期增約1成。

環泥近年積極建立全建材一條龍服務，表示旗下石膏板、木纖維水泥板外牆產品，每年的第四季都是出貨旺季，今年在國內經濟活動陸續解封、內裝修市場看好下，預期今年的表現會優於去年同期。

國內第一大內裝修矽酸鈣板生產廠惠普，與同集團的國產建材實業（2504）成立的國宇建材，主攻輕質磚、高隔音複合式分間牆，近3年來搶攻輕隔間市場，每年業績都有兩位數的成長。

對於第四季的營運展望，石塑地板廠美喆指出，客戶目前庫存調整已步入尾聲，加上公司持續積極擴大歐美地區LVT、SPC石塑地磚業務接單表現，預期第四季銷售將呈逐月回升。

科定去年銷售以大陸市場為重。由於大陸市場防疫封城、清零政策，行銷受阻，因此科定轉向強化台灣市場，今年上半年國內內裝修市場暢旺，台灣市場的營收已超越大陸。

科定除原先的塗裝木皮地板產品外，下半年推出環保產品「環保批批板」及「定製櫃」等，時序進入內裝修旺季，預期今年第四季在新產品加入及旺季加持下，業績年增幅將達兩位數。