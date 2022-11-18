南港輪胎2023出新品 本業現轉機

南港輪胎（2101）布局新產品、新市場開花結果，旗下二代電動車胎已開發完成，濕抓提升到A級、滾阻也升達B級，且噪音降低，新品預計明年開始出貨，輪胎本業有望擺脫谷底。

國內輪胎廠去年初遭遇美國反傾銷稅衝擊，其中南港遭判稅率最高、達98.44％，加上南港輪胎原本主要銷售美國市場，因此首當其衝，這造成南港從去年下半年開始已經連虧五季。

惟經過一年多的產品與市場調整，南港的輪胎本業轉機浮現。南港研發協理吳圓生表示，美國反傾銷稅鎖定的產品為轎車胎和輕卡車胎，為了避開，南港已開發出沙漠車胎、沙灘車胎等利基新品。

更重要的是，這幾年電動車市場爆炸成長，在全球車市一枝獨秀。據統計，去年全球電動車市場規模達660萬輛，估計今年上看950萬輛，為此南港積極投入，二代電動車胎已開發完成，強調低噪音、低滾阻，目前正和客戶討論訂單，明年會開始出貨。

二方面，南港也積極分散市場，與全球一級大廠擴大合作代工業務，銷售市場除原本的北美，開始轉進中東、非洲等新市場，合作代工項目也著重在高附加價值的UHP胎（高性能胎）與SUV胎等。南港已和代工夥伴談妥，明年4、5月開始出貨，全年輪胎出貨量約40萬～50萬條。

另外南港明年也有機會再增一家歐洲通路商品牌客戶，代工案正在洽談中，預計年底啟動，估明年出貨量約20萬條。

這也反應在南港財報上，南港第三季稅後淨損7,867萬元，為連續第五季虧損，不過虧損幅度較第二季縮減52.6％，也比去年同期縮小47.2％。觀察南港近兩季營業利益率分別為2.04％和-2.07％，雖未脫損益平衡邊緣，但比起去年第二季到今年第一季都是負二位數百分點，本業營運已見改善。

至於在業外方面，備受市場矚目的南港世界明珠舊廠開發案，累積銷售金額已達340億元，全案總銷金額估達800億元，2024年中開始交屋，屆時相關利益接力入帳，南港營運將吞下超級大補丸。