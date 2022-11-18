SCFI連22崩 運價提前觸底最後救星剩它

未見補貨潮加上預期運價下跌不急著出貨，海運市場殺價搶貨持續！上海航交所出口貨櫃運價指數SCFI 18日報價1,306.84點，跌幅擴大至9.45％，連續22周跌勢，歐洲線、美東線運價單週都大跌逾300美元，跌幅分別為20.7％、8.19％，運價已跌至成本線附近的歐洲線，又是重災區。

業界解讀，零售商、製造業持續消化庫存，加上預期運價下跌不急著出貨，使得第四季淡季更淡，儘管開始看到一些產業訂單回來，但貨量、速度都低於預期，難支撐運價。

再者，烏俄戰情升高、能源高漲，德國、荷蘭等國能源漲價數倍，隨歐洲入冬，花費在能源上的費用更高，進一步促使購買力下降。

貨代業者直言，市場貨源持續減少，為了維持裝載率，殺價搶貨加重跌幅。要穩住運價，預料船公司勢將進一步縮艙減班。

據SCFI最新一周報價，上海到歐洲運價每20呎櫃1,172美元，下跌306美元、跌幅20.7％；到地中海每20呎櫃運價1,967美元，下跌94美元、跌幅4.56％；到美西每40呎櫃運價)1,559美元，下跌73美元、跌幅4.47％；到美東每40呎櫃運價3,877美元，下跌346美元、跌幅8.19％。

（工商 邱莉玲）

航商殺價搶貨情況惡化，上海航交所最新上海出口貨櫃運價指數SCFI出爐，本周續跌136.45點至1,306.84點，跌幅擴大至9.45％，連22周收黑。分析師認為，11月起進入海運淡季，加上馬士基日前再度唱衰，法人籌碼未回穩前，即使反彈也是弱勢偏空格局，明年運價能否提前觸底，端看IMO環保新規上路後，老舊船舶的淘汰進度而定。

多家航商、貨代業者坦言，貨少當然難撐運價，戰爭、通膨重創歐美購買力，儘管因應年底購物季來臨持續支出，但企業與零售商庫存仍高，弱化拉貨動能，加上11月已過年底聖誕等節慶出貨期，第4季運價後市持續看淡。

無獨有偶，海運巨擘馬士基日前再度示警「暴風雨將至」，執行長施索仁除稱，俄烏戰爭、歐洲能源危機、通膨竄高、全球衰退等利空充斥之際，航運業前景烏雲密布，預估全球景氣降溫延續至2023年，今年全球貨櫃需求估降2％～4％，高於原預期的成長1％到下滑1％之間。

即使近來亞洲、北美和歐洲的港口壅塞情況逐漸好轉，但貨運量前景依舊黯淡，馬士基也指，鑒於海運需求看淡，接下來幾周內，將出手調節運力，尤其是亞洲連接北美、歐洲和地中海等主力航線。

相較全球第2大航商馬士基持續看空，海運界人士則認為，國際海事組織（IMO）新環保法規包括全球船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規明年1月上路，規範所有5,000總噸以上的船舶，須按碳強度分為A～E等5個級距。

其中，D、E級不合規，面臨淘汰命運，若運力順利大降，2年內船舶數甚至可能首度出現負成長，有利運價止跌，明年展望應可持平看待。德國海運研調機構則評估，全球4萬艘船舶中，D級船13.9％、E級更達21.8％，逾1/3船舶無法通過明年的碳強度評級。

但摩爾投顧分析師林漢偉認為，SCFI跌勢不止，貨櫃3雄續臨逆風考驗，加上馬士基示警運價風險，法人籌碼未回穩前，即使反彈，也未脫弱勢格局，至於散裝航運部分，由於BDI已連6日拉回，散裝航運漲勢也難以延續。

（旺得富理財網 李宗莉）

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