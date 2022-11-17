妖鎳又作亂！鎳價上沖下洗 不銹鋼廠淡定

國際妖鎳再度作亂。英國倫敦金屬交易中心（LME）為管控鎳原料交易突然宣布，提高初始保證金達28％，導致國際鎳價重挫，並跌破3萬美元，包括現貨和期貨價格16日收盤價來到2.74萬～2.75萬美元左右，跌幅超過9％，此舉是否連帶影響國內不銹鋼廠接單，備受市場關注。

包括唐榮、燁興等相關廠商對此表示，近日來，雖國際鎳價每噸一度漲到3萬美元以上，但16日又拉回到3萬美元以下，波動幅度太大，市場籠罩濃厚的觀望氣氛，但對不銹鋼整體需求與買氣而言，影響並不大。

據外電報導，英國LME鎳價16日持續巨幅震盪，再度上演「過山車」走勢，盤中一度重挫達12％，創下八個月來最大跌幅。由於鎳價大幅波動，主要是因為倫敦金屬交易所（LME）為加強監控，決定將初始保證金要求提高28％所致。

不銹鋼專家說，LME期貨鎳價16日一度下大跌12％，每公噸來到26,610美元，終場收於27,532美元、跌幅逾9％，為3月22日以來最大跌幅。先前兩天，鎳價累計也上漲12％，且周一曾一度漲到15％的漲停板，主因供應面的憂慮，推動了交投清淡的鎳價大幅上漲。

據市場人士指出，這三天來的震盪波動，是3月鎳價歷史性飆升以來最極端的一次，市場擔心軋空後的流動性下降，可能對倫敦鎳市場造成破壞。

倫敦交易所一位發言人透過電郵表示，LME加強監控，是為確保參與者的適當交易活動可以進行。惟LME在給會員的通知上稱，鎳交易的初始保證金要求，將提高到每公噸6,100美元，比目前水平高出28％，導致鎳價回檔。

今年3月初發生的軋空風波之後，LME為了限制日內價格波動，實施15％的漲跌幅措施，不過，倫鎳的日波動幅度仍加劇，本周以來的極端波動市況，遠超過上海期貨交易所的表現。