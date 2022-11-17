躋身綠電供應鏈 國壽收購國泰電業股權至7成

躋身綠電供應鏈，國建（2501）今（17）日代100％持股旗下子公司三井工程公告，以9.82億元，處分國泰電業公司25％股權給國壽；國壽將成為持股國泰電業70％的最大股東，三井持股則降為30％。

國建今天代子公司三井公告，以三井持股55％的新日泰能源公司、及三井持股25％的開泰能源公司股權，抵繳股款參與三井持股55％的國泰電業現金增資，每股價格約10.6373元，合計總金額為11.45億元，以整合公司資源，提高經營效率。

而國建今天也代三井公告，出售部分國泰電業普通股，給國泰人壽，每股交易價格為12.43元，交易總價為9.82億元。

國建副總經理林清樑表示，國建子公司三井是在2020年10月23日，以每股11.5元的價格，向中美晶取得國泰電業持股，取得總價為5.175億元。

林清樑表示，預計經過抵繳股款參與國泰電業現增、再處分股權後，三井處分利益4,493萬元，持股比例也降為30％。

而國泰電業另外持股70％的最大股東，為國泰人壽，昨天也依照證交所規定，召開重大訊息記者說明會。

國壽參與太陽能專案公司國泰電業增資，並以每股約12.43元，總金額9.82億元，收購部分國泰電業公司股權，最終取得國泰電業70％股權，希望力拚達成集團能源轉型目標。

國泰電業成立於2017年，是國泰人壽攜手國建主導的國泰地產集團旗下三井工程，合資成立的太陽能專案投資公司，實收資本15億元，國壽持股45％、國建旗下三井工程持股55％。

國泰電業此次現增發行新股，合併三井、國壽合資的新日泰能源公司、開泰能源公司兩家太陽能公司；三井、國壽參與國泰電業增資，並分別以其持股的新日泰能源公司、開泰能源公司股權，抵繳股款。

經調整合併、換股後，新日泰能源、開泰能源，分別成為國泰電業子公司，持股比率分別是100％及70％。

國建及國壽此次調整持股國泰電業，主要是為了配合政府在能源轉型發展綠能政策，以及國泰金控淨零營運轉型。

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