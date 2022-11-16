餐飲業回春 加薪大戰超前部署

疫情常態化，民眾生活逐漸回歸常軌，外食餐飲市場全面復甦，面對缺工缺人挑戰，除王品集團之外，路易莎連鎖咖啡、築間餐飲集團與樂多多餐飲集團亦超前部署，宣布2023年全面調漲員工薪資，期能藉此鞏固員工向心力、鼓舞士氣，並達惜才、留才目的，掀起「調薪大戰」。

預計2023年IPO的路易莎咖非為吸納人才，早於11月1日就啟動調薪計畫，正職人員提高1,000元，12月1日則將PT時薪從168元提高到176元，比政府規定從明年一月的調薪規定，還早了一個月。明年一月開始，並有正職人員調薪計畫，經考試合格的計時人員則在提高時薪到180元。

路易莎長期維持正職沒有空班（一般是兩小時）的制度，以便員工能夠充分運用時間賺取更高的薪資，如果以每日多工作2小時，一個月工作22日，相當於每個月薪水可以超過35,000元。至於員工福利，除了每年的旅遊、春酒團聚外，並且，還增加員工暨配偶生育補助計畫，結婚禮金、員工住院慰問金、生日賀禮、節慶賀禮及員工暨眷屬及喪葬等，各種照顧辛苦工作夥伴福利。

築間餐飲集團八月即宣布2023年元旦起全面加薪，店主管上看52,000元、服務人員起薪32,000元起。築間集團目前員工約達2,700人，今年預計將突破3,000人，2023年將再招募800人以上，包含店長、儲備幹部和基層服務人員，大搶餐飲人才。築間餐飲集團董事長林楷傑表示，員工是公司最珍貴的資產，惟有不斷幫助員工精進自我職能，無論在職場或是社會經驗上才能己知彼百戰百勝。築間集團有跨品牌服務的機會，紮實的歷練，讓年輕人發揮所長，打造屬於自己的職涯舞台。每月不定期開設教育訓練課程，除了基本的在職教育與考核，更安排高階主管至國立大學取得EMBA學位。

旗下有「肉多多」、「狂一鍋」、「明水然」系列無菜單鐵板燒、「追樂秘式泰鍋物」與「辛韓道」韓式鍋物5大品牌、71家連鎖門市的樂多多集團，去年即率先喊出正職人員30,000元起、 調幅4.5％。因疫後業績成長，決定2023年調薪，起薪加獎金的調幅6％～8％。因全台門店都是直營，避免南北差距，實際幅度將精算後於12月宣布。