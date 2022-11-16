王品重啟尾牙 明年全面調薪

1993年11月16日成立的王品集團16日滿29周年，2023年邁向「三十而立」新里程，董事長陳正輝16旦宣布，全面啟動同仁薪資、獎金、福利調升計畫，12月恢復舉辦9千人的集團尾牙，明年也將重啟國外旅遊，而集團起薪含全勤將於2023年元旦調整為33,000元至34,400元，調升幅度3％～7.5％。

陳正輝表示，除了專注本業、拓展營收外，「人才是餐飲業最重要的資源」，王品迎接30周年，感謝同仁在疫情間同心協力，故決定全面啟動薪酬、福利調升計畫。

王品集團過去辦尾牙是採「逢五盛會」，即每五年召集全體同仁舉辦集團大尾牙，其他年度則是由各品牌自行舉辦，僅2021年受疫情影響停辦。今年營收、獲利表現亮眼，陳正輝決定斥資2000萬元，在12月分南北兩地舉辦5場大型尾牙，除了在五星級飯店包場吃飯，還搭配搭配下半日的遊樂園行程，讓同仁盡情享受吃美食、看表演、抽大獎、遊樂園一條龍的放鬆之旅，預計將有9,000人參加。

配合國境解封，陳正輝主宣布明年重啟同仁海外旅遊。王品集團自1995年起舉辦「王品國外旅遊」，已經辦了25年，2020到2022年因為疫情和邊境管制而取消，累計出國人次近5萬人，足跡最遠到過西班牙、克羅埃西亞、斯洛文尼亞和蒙地內哥羅，遍布歐洲、美加、紐澳等33國。王品表示，海外旅遊是集團年度盛事，也是同仁最期盼的活動之一，每年補助金額大約是4500萬元，除了讓同仁放鬆心情，也希望看看國外的餐飲服務業，藉機為同仁充電。

除了將營運成果回饋同仁，王品集團也祭出更具競爭力的薪資招募人才，自2023年元旦起，集團正職同仁起薪含全勤調升為33,000元起，各品牌可依照區域行情、品牌屬性再向上調整，如「夏慕尼」、「陶板屋」搶先喊出無經驗可、月薪含全勤34,400元的薪資條件，盼能吸引更多優秀人才加入。起薪含全勤相較2022年的32,000元，2023年調整為33,000元至34,400元，調幅3％～7.5％。

王品Q3合併營收51.1億元，繳出單季歷史新高佳績，年增35.61％、季增44.91％。稅後淨利2.8億元，改寫同期歷史次高，年增360.8％、季增226.31％。每股稅後盈餘3.77元，創34季新高，年增360％、季增226.5％。王品集團Q3甩開疫情陰霾，單季賺贏上半年，營收、淨利、EPS均優於疫前水準，自Q2 EPS虧-2.98元的谷底，一舉反彈至EPS 3.77元新高點，帶動王品前三季營運轉盈，稅後淨利1.8億元，稅後每股盈餘2.41元。因有Q3的業績支撐，法人看好王品在Q4及2023年的表現，認為在排除疫情干擾的情況下，集團營收及獲利可望大步邁進。