虧損連連 新世紀聲請破產、解雇全體員工

LED晶片廠新世紀（3383）熬不過景氣寒冬，15日公告表示，將全面歇業與停工同時解僱全體員工，並向法院聲請宣告破產，估260名員工今（16）日面臨解雇。

過去三年，新世紀的產能利用率仍達65％、60％、55％，還維持一個相對有撐的利用率，然而今年景氣驟變，高通膨、俄烏戰爭衝擊消費信心，全球景氣急凍，新世紀無法步入轉型的下一階段，成為2022年景氣反轉以來，第一家宣告破產的科技廠商。

新世紀全盛時期一度為國內第一大綠光LED廠商，員工總數高達1,300名，然而隨著紅色供應鏈自1996年中期，前仆後繼加入LED產業，台廠在資金、市場都沒有陸資廠的優勢之下，陸續敗下陣來，新世紀因連年虧損，持續大幅度轉型，員工數也大砍至260名，並轉向利基應用，此外，也利用自己完整的覆晶（Flip Chip）專利，朝IP授權的路線發展。

然而不敵連年虧損，新世紀9月下旬已經下市，15日再公告，董事會決議因公司營運困難、財務不佳，爰依公司法第211條第2項規定向法院聲請宣告破產，為避免虧損繼續擴大，損及所有債權人權益，故決議自111年11月16日起公司全面歇業與停工，同時解僱全體員工及解任全體經理人。

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