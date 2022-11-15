華新股價飆新高 外資搶先卡位 持股衝23％

因股神巴菲特罕見買進台積電ADR，台股今（15）日連3彈，終場狂漲371點，收14546點，成交量2983億元。除了台積電（2330）士氣如虹，帶領半導體類股指數大漲6.32%，漲第二高的是電器電纜類股指數5.99%，其中受惠鎳價狂飆的華新（1605），今股價跳空飆漲逾8.5%，收48.35元創新高，成交更爆量逾19萬張。華新第3季獲利雙增，EPS 2.63元創新高，法人近5日買超近8萬張，外資累計持股逾23%。

鎳是電動車電池的關鍵材料，也是製造不鏽鋼的主要成分，倫敦金屬交易所（LME）的鎳庫存正逐漸減少，並處於低水位，推升鎳價漲逾7%。因主要消費國中國，近來放寬防疫封控，並為解決爛尾樓，推出16條救市政策，以及補貼新能源車，都使鎳需求增加而漲價。

傳產權值股華新具備基本面、籌碼面雙優勢，第3季稅後純益94.59億元、季增73.39%、 年增109.06%，第3季EPS 2.63元創史上新高，前3季稅後純益187.49億元，年增87.57％，創同期新高，前3季每股賺5.37元，10月及前10月合併營收雙雙改寫同期第四高，預期第四季不銹鋼獲利，可回到第二季水準，吸引外資連6買，累計持股逾23%。法人11月加碼逾36億元，股價衝上半年線及年線。

本土法人5月報告指出，華新受惠鎳價狂飆、綠能事業，今年可望賺進逾160億元、年增逾10%，每股可賺逾4.7元，加上僅10倍本益比，給予買進評等。但如今華新早已賺逾本土法人預期，難怪外資搶先卡位，一路堆高股價。

展望第四季，資源事業獲利可望自今年第三季低點回升至第二季正常水準，維持全產全銷；不銹鋼事業將脫離第三季谷底；電線電纜持續滿載，靠台商回流建廠辦需求支撐。

華新投資的義大利Conge不鏽鋼廠，預計年底前完成交割，明年第一季挹注獲利，而煙台軋鋼及冷精廠一貫化鋼廠，陸續在明年第三季及後年量產。

看好電動車前景，布局應用在電動車電池的冰鎳，投資印尼旭日高冰鎳第一季量產後，年產能5.5萬噸，加上原本印尼鎳生鐵及印尼緯創高冰鎳，2023-24年鎳產能將分別達6.75、8.4萬噸，獲利再添新動能。

統一投顧分析師陳杰瑞指出，無論通膨、升息或中美關係都有機會走出最壞時刻，多頭回補力道預期會非常強勁，尤其歷經前三季的空頭行情後，很多績優股的長線投資價值浮現，第四季有望獲得法人資金的追捧。

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（旺得富理財網 馮恩惠）

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