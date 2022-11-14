寶鋼12月盤價開平低盤 中鋼:去庫存進尾聲

中國大陸寶鋼12月盤價逆勢開平低盤，其中熱軋每公噸下調100元人民幣，泛冷軋鋼品多為平盤。對此中鋼表示，顯示終端商品去庫存已進入尾聲，且在基本面並未惡化的前提下，鋼價在短期內仍有支撐。。

對於寶鋼盤價走勢，中鋼董事長翁朝棟認為，中共二十大落幕，確立維持清零政策不動搖，市場對防疫鬆綁的期待落空，大陸鋼材流通行情較十月中旬下跌約100～200人民幣／噸，寶鋼十二月盤價熱軋下調100人民幣／噸，但泛冷軋產品多為平盤，暗示終端商品去庫已進入尾聲。

雖然市場購料信心仍較低迷，但近期各國CPI回落可望帶動終端需求的恢復。從各個面向分析判斷，鋼廠產能調控和煤鐵成本支撐，加上政府持續推出利多政策，持續剌激需求。且進入冬季後，中國大陸部分城市便開始執行採暖季限產。今年空氣品質較往年改善，但疫情防控影響原料、出貨等交通運輸，以及鋼廠普遍虧損的情況下，大陸鋼廠規劃高爐檢修順勢減產的情況持續增加。

翁朝棟指出，歐洲鋼廠受能源短缺所苦維持減產（約六千萬公噸），越南和發高爐也陸續休停，原7座高爐至12月後只會有2座維持生產，亞洲鋼廠亦減產約二千萬公噸，供給壓力暫時得以緩解。因利空盡出，鋼材庫存及社會庫存同步穩定去化，均處於較低水準，在基本面並未惡化的前提下，鋼價在短期內仍有支撐。

此外，中鋼表示，靜待下游廠商對於冬儲與明年第一季補庫的需求浮現及市場信心回籠。尤其，G20領導人峰會，期待拜習會談釋出的正面訊息，將有助於後續全球經濟動能的提振。

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