獲利提前超車去年 長榮年終挑戰60個月

海運業可望連莊「年終王」！長榮海運今年以來大賺逾3千億元，已提前超車去年一整年賺進的2390億元，長榮海運今年要發多少年終獎金，成為外界關注焦點。業界已傳出「60個月」的驚人數字，將由長榮海運打敗自己去年所創下40個月的紀錄。

最幸運的莫過於疫情發生前後，長榮海運2019、2020年的新進員工，2020年領10個月年終、2021年領40個月年終加10個月年中分紅，今年若領到60個月年終，等同3年領120個月，「做3年抵10年」絕非說說，而是真有其事。

今年全球貨櫃輪運價反轉，但長榮海運挾低價造船的運力優勢，已連續3季每季都賺逾1000億元，本月初第3季季報出爐，前3季累積稅後純益高達3043.5億元，就算第4季因運價走跌無法再獲利千億，全年也確定創下新高。

海運業界認為，長榮去年發40個月，以今年優於去年的獲利表現，年終不會比去年差，「60個月不是不可能，機率非常高」，以長榮基層課員月薪5～6萬元來算，年底「這一包」就是300萬元直接落袋，可說羨煞各行各業。

至於公股背景的陽明海運，去年以各種名義，大概發了32個月年終，相當於長榮海運全年50個月的6折水準，若長榮今年發60個月，外界推估陽明也有近40個月，不只打敗向來居冠的公股行庫，更是遙遙領先。

因疫情趨緩獲利翻身的還有餐飲業，餐飲業去年受三級警戒影響，虧損情況嚴重，不過隨著國境解封，加上報復性用餐，以指標性的王品集團、漢來美食為例，上半年還虧損，第3季賺的就把虧損打掉，甚至轉虧為盈，第4季尾牙春酒需求陸續展開，動能持續滿檔。

全台店數破百的築間餐飲集團，上周開出餐飲業第一槍，率先宣布要發出1.2個月的年終獎金，有望掀起比價效應。王品集團去年僅發0.5個月特別獎金，然第3季已賺贏上半年，營收、純益、EPS均優於疫前水準，第4季也不會差到哪去，1個月起跳加計分紅應能期待。

飯店業在疫情下受創最重，但國境解封、國際旅客回籠，第4季房價與住房率同步走揚，有望打破連2年普遍落在0.5～1.5個月，甚至有些還是「掛蛋」的局面。至於為穩定軍心，去年全體員工一律發2個月的晶華酒店，也有機會拉高到2個月以上。

（中國時報 黃琮淵）

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