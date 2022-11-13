上銀大銀18日法說會 明年H1前營運保守

上銀集團旗下上銀科技及大銀微系統兩公司，18日將舉行線上法說會，說明第三季財報及未來營運展望。上銀及大銀考量歐美市場穩定、大陸及台灣市場需求放緩，明年美國經濟恐負成長等外在環境不佳，第四季至明年上半年景氣不樂觀，明年營運保守，先以持平看待。

近期半導體及自動化產業需求放緩，上銀、大銀兩公司前三季合併營收、獲利雙雙報喜。上銀第三季EPS為4.13元，創近16季新高，前三季EPS達11.74元，締造同期次高；大銀第三季EPS為0.55元，前三季EPS為2.34元，改寫同期新高。

上銀10月合併營收21.2億元，年減12.46％，雖創今年單月營收新低；前十月合併營收仍達258.33億元，年增12.41％，改寫同期新高。大銀10月合併營收2.32億元，年減18.39％，改寫同期次高；前十月合併營收達27.45億元，年增5.04％，創同期新高。

上銀董事長卓文恒表示，大陸訂單雖有趨緩的跡象，歐美及日本訂單穩定增長，智慧製造及智慧自動化兩領域是上銀的強項，受影響相對較小，目前滾珠螺桿及線性滑軌平均交期二個月，部分線性滑軌頂單能見度一個半月，第四季營收會比第三季下滑，全年合併營收仍有機會兩位數成長。

卓文恒指出，明年3月是工具機產業景氣好轉的觀察點，上銀考量第四季至明年第一季歐美有聖誕節至新年連續假期、大陸及台灣有春節假期，第一季向來是每年營運淡季，加上明年美國經濟恐負成長等外在環境不佳等因素，各區域市場接單情況不一，歐美市場訂單還不錯，日本接單增長，但大陸及台灣接單下滑，上銀第四季至明年上半年營運先保守看待。

大銀執行副總經理游凱勝指出，大銀目前精密運動控制元件短單交期維持6～8週，長單客戶訂單能見度看到明年6、7月；微米及奈米級定位平台一般客戶訂單能見度4～5個月，長單客戶訂單能見度看到明年8、9月。

游凱勝指出，10月營收呈現月增、年減，第四季營運雖逐月成長，但去年下半年墊高比較基期，第四季營運恐比去年同期下滑，大銀第四季至明年上半年營運仍保守看待。