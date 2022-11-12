狠砸200億！紡纖廠投資環保紡品不手軟

為爭取全球品牌廠的訂單，國內紡纖廠加碼投資「環保、永續 、機能」紡品不手軟，市場統計，遠東新、新纖、力麗等主力紡纖廠，都將持續加碼在產能的擴充，2022年至2025年，有超過160-200億元的資金會投入這塊領域。

綠色環保商機夯，遠東新在綠色事業已投資逾2億美元，加上後續回收酯粒（R-PET）廠新建廠房後，總金額將突破3億美元、新台幣百億元。

目前遠東新綠色產品中的環保回收聚酯長纖產能、以及海洋回收聚酯產能都是全球第一、再生酯粒（R-PET）則是全球第二。

依遠東新擴產計畫，目前R-PET年產量約30萬噸，包括越南新廠、美國、日本等地都持續擴產中，預計2025年產能將達87萬噸，未來投資金額還會增加。

回收聚酯（R-PET）市況良好，持續供不應求，新纖也投資超過25億元在泰國建廠；新纖表示，新產線正式量產，年產能21萬噸，每年可貢獻營收約為70億元。

目前力麗有四套回收聚酯生產設備，月產能有1,200噸。力麗指出，環保回收、再生聚酯會是紡纖廠永續經營的產品。另外，南紡、得力等業者也前進越南，投資回收環保，並進行永續機能紡品的生產規 畫。據統計，這些企業將要投入的資金額度也有30-50億元。