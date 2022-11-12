環保回收、永續機能 紡纖業爭訂單新利器

全球企業追求碳中和、節能減碳，環保回收材質已成服飾廠選擇供應商的主要標準，國內紡纖廠為爭取訂單，打造「環保回收、機能」紡品速度加快。遠東新、福懋持續開創新品，新纖、力麗、集盛、儒鴻也積極投入研發。

紡拓會指出，全球品牌服飾廠已將「永續環保＋機能」，做為選擇紡織供應鏈的核心及新消費趨勢。

節能減廢議題受到紡織業高度矚目，供應商或品牌商皆積極建立結合永續環保與機能的綠色供應鏈，紡織業者為迎合客戶需求、爭取訂單，近幾年，都運用創新技術在永續發展兼顧產品機能性下，開發相關材質紡品。

在環保回收機能性紡品的創新研發上，遠東新已有超過20年的經驗，堪稱國內領頭羊。遠東新織染成衣事業部整合上游環保原料到下游織染開發技術，透過環保新素材、能源節省、廢棄物回收再製三大理 念，從回收中煉金，把廢碳變潮衣。

今年，遠東新推出的「海洋回收抗爆球衣」，成各大國際賽事球衣材料指定供應商。

福懋推出新一代環保布料-生質（Bio-based）織物，包含生質耐隆56、耐隆410及耐隆11，這三種生質耐隆都是以植物提煉的生質素材取代傳統石化原料，可減少石油耗用及降低溫室氣體排放，且不改變 原有纖維特性，是新世代的環保產品。

聚焦永續議題，新纖開始為舊衣及廢布處理提供解決方案。其中，布料回收纖維透過特殊技術處理，廢布處理後可重新抽紗製衣，達成永續循環。新纖表示，使用全新分解技術的生物可分解纖維可被自然環境中的細菌分解，達到友善環境，保護地球的目的。

力麗集團因應全球再生能源、淨零碳排的趨勢，以水循環經濟、綠色再生纖維「RePET環保聚酯再生纖維」、「ReEcoya回收原液染色纖維」等綠色循環概念產品，將朝電子科技材料及其他功能性薄膜材料發展。

下游的成衣大廠儒鴻也加入環保回收市場；以循環經濟概念推出的創新環保布料，也獲國際品牌客戶訂單支持。集盛開發出三款符合GRS認證的環保回收紗材，目前也是穩定供應給許多知名國際品牌。