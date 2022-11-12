星宇空機為何塞滿LV？她曝張國煒私下真實面

星宇航空董座張國煒一舉一動，一直以來都是外界關注的焦點，藝人何如芸近期透露，曾因代理泰國香氛產品因緣際會與張國煒結識，某次意外得知，對方從法國返台機上滿滿都是名牌LV包，背後內幕曝光讓何如芸十分讚嘆。



而星宇航空日前也曾在台北國際旅展公開「神秘頭等艙」，引來大批民眾搶先體驗，卻也在網路上掀起筆戰，「K董」張國煒本人也親自現身說明。

何如芸近期搭乘星宇航空飛往新加玻，回憶與「K董」張國煒認識的過程，她表示當年因為代理泰國香氛產品，有幸得到K董青睞，選作飛機上還有過夜包的備品，曾經約在他的辦公室會晤過2次。

當經過偌大的辦公區域，滿滿的秘書座位，整排秘書的辦公桌上規定除了電話之外，抽屜裡不能有食物，當她讚嘆真的工作真的很有紀律，「一個成功的企業，領導人絕對是重點」。

會議中張國煒對飛機的熱情，讓她十分感動，「只有非常摯愛，才能忍人所不能忍，無所謂他人眼光，堅持自己的腳步」，員工也坦言，每次老闆去檢查飛機，所有的工程人員都站在旁邊挫咧等，因為老闆比他們都還懂，沒辦法呼嚨，「這也是為何之前他在的航空公司，連續很多年都是零失誤，評比永遠優良的原因」。

不過張國煒雖然對工作態度嚴謹，但同時也是一個相當幽默風趣，疼惜員工的人。何如芸說到，張國煒每一次交機都是親自把飛機開回來，甚至有一次從法國回來，空機裡塞滿了LV，結果都是空姐託他買的。

何如芸羨慕的眼神讓張國煒大笑，「無妳賣要蝦毀，我下拜嘛替妳帶好了」，由此可見，相信他對員工是極好的。剛柔並濟，是智慧的管理者，也難怪無論他去哪裡，都有太多死忠的下屬追隨。

何如芸接著表示，開會那天她剛好帶了一個愛馬仕包，張國煒好奇詢問「妳們女人怎麼這麼愛這個牌子啊？」原來有一次他去法國接飛機，臨時隔壁城鎮的愛馬仕經理通知他，他的太太買了一個包包一定當天要取貨不能留過夜，已經累得半死的他還是趕著來回親自開了8個小時的車，只為了幫他太太買那個包，「我真的感動到眼睛都直了」。

「星宇航空有張先生的品味，大至飛機整體，小至下飛機前走的送客糖果，在在顯示他的人生理念：沒有最好，只有更好的堅持」。

最後何如芸認為，一間公司要求極致不是選項，那是絕對的人生態度，敲碗喊話K董「趕緊出信用卡聯名吧」。

星宇航空「神秘頭等艙」掀筆戰 意外釣出張國煒親自留言

星宇航空首次在2022ITF台北國際旅展，公開A350-900台唯一提供頭等艙的飛機，「神秘頭等艙」一亮相民眾爭搶體驗太空艙的ZeroG座椅。

星宇頭等艙除了座椅相當吸睛，每一個乘客都能擁有獨立走道口，且配有高60吋的拉門讓乘客享有專屬的私人空間。

不過豪華的設施，網友們卻看法不一，有的人認為「第一次看到這麼弱的頭等艙」，指出星宇過度的宣傳等見真章的時候「就會變成負面效果」。

對此，張國煒也親自回應網友們的質疑，「頭等艙產品本來就不是主流，況且競爭力是來自軟體而不會是硬體，你看的這張好看可是不好坐，你可以試試坐3個小時以上看看，而且有些椅子設計也只能裝在380上，能選的不多。現在市場上有很多的ideal。我們也看了很多，但都只是概念，真的去做撞擊測試往往都撞不過。我們的這個硬體或許不是你想要的那種，但至少在技術面跟實用性上來說算是不錯的，記得還是要看軟體啦」。

而有其他網友表示，有些點出星宇問題的人，就會被歸類成不喜歡星宇，但其實會講出問題的也是希望星宇能夠更好，「愛之深責之切，有則改之、無則加勉」，也大讚星宇並期待星宇成為亞洲最好的航空公司。

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