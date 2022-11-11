裕隆、中華車Q3小虧
受新安產險防疫保單鉅額賠付損失影響，裕隆汽車（2201）、中華汽車（2204）前三季每股淨損分別達1.98、8.51元，惟因第三季認列損失金額遠低於前季，裕隆、中華車單季每股虧損0.13、0.99元，較第二季明顯收斂。
裕隆集團解釋，防疫險事件乃一次性影響，兩家公司本業發展持續穩定獲利成長，預期明年損益將回歸正常水準。
第四季起為購車傳統旺季，法人樂觀裕隆、中華車本業業績向上，逐漸擺脫防疫保單賠付的重擔。裕隆受惠子公司裕日車（2227）新款休旅車Kicks熱銷，加上裕日車料件供應量增，單季拚7,000輛車銷售目標，裕隆代工組裝新車收益將水漲船。
中華車則有新品牌MG汽車助陣，首款國產休旅車HS接單熱絡，新車產量逐漸增加，看好可貢獻中華車第四季與明年業績成長。
裕隆、中華車11日舉行董事會通過第三季財報。裕隆單季合併營收192.86億元，營業利益24.69億元，稅後淨損1.26億元，每股淨損0.13元；累計前三季合併營收560.49億元、年減3％，營業利益78.44億元、年增44％，稅後淨損19.39億元，每股淨損1.98元，較去年同期盈轉虧。
中華車第三季合併營收74.47億元，營業利益5.23億元，稅淨淨損3.86億元，每股淨損0.99元；累計前三季合併營收218.55億元、年減11.6％，營業利益17.19億元、年減8.9％，稅後淨損44.85億元，每股淨損8.51元，較去年同期盈轉虧。
據了解，裕隆、中華車第三季認列新安產險虧損較前季收斂，主因新安產險在第二季已大幅提前估列全年防疫保單損失，當時新安產險估列全年損失與增資總金額高達290億元。