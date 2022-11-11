國光生 2022營收拚突破20億元

國光生（4142）獲利、海外開拓齊報佳音。受惠訂單成長、生產排程優化，第三季營收創單季新高，前三季營收16.67億元，超越去年全年表現，淨利2.3億元，EPS 0.54元。全年營收突破20億元可望達標。

此外，國光生除積極開拓流感疫苗成品及原液外銷的國際市場外，CDMO部分，天道委託代工產品在第二條自動化產線生產，近日通過歐盟EMA針對新產線的查廠認證，明年委託代工產量可望大幅成長。

國光生表示，隨著製程優化及加速國際代工腳步，以往集中在下半年出貨的傳統旺季，提前到第二季開始運作，將逐步實現季季出貨，年頭旺到年尾的目標。

國光是台灣唯一加入WHO所屬國際製藥生產聯盟IFPMA的流感疫苗廠，可同步取得WHO的全球流感病毒監測資訊，加上自主成立流感病毒選株小組，對流感病毒株預測日益精準，生產排程得以提早。

國光生指出，今年流感疫苗成品和原液外銷生產、出貨時間都提早第二季開始大量出貨。第四季仍有大陸流感疫苗交貨、台灣公費流感疫苗追加訂單，及新增CDMO製程開發業務等，全年營收突破20億元可望達標。

展望明年，國光生除天道委託代工產品通過歐盟EMA查廠認證，出貨大幅成長，還有多個CDMO製程合作開發案洽談中，明年可望承接小量、多樣化的代工業務。

國光生明年將透過製程持續優化，在第二季、第三季集中火力加速流感疫苗原液和成品的生產、出貨；而在第一季、第四季衝刺CDMO業務，以期在非流感疫苗生產季節，達成季季出貨，營運穩健推進目標。