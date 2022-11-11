台成衣業突圍 謝金河曝全靠張忠謀這2字

美國財政部長葉倫先前提出「Friend Shoring」「友岸外包」，就是把供應鏈放在友善的國家生產，並終結對中國大陸稀土、太陽能板等產品過度依賴。財信傳媒董事長謝金河表示，美中持續角力，美國要求供應鏈要放在友善國家，就是要仰賴可信賴的貿易夥伴、降低風險，他認為，除了晶圓代工需要信任元素外，台灣成衣業在全球景氣殺戮中突圍，全靠台積電創辦人張忠謀強調的信賴（Trust）兩字，這也是未來十年台灣經濟成長的最重要元素。

謝金河在臉書發文指出，這次台股公布季報，除了大家熟知的半導體、貨櫃航運外，傳統產業的成衣代工表現令人驚豔。像生產基地在越南的廣越，第三季EPS 8.94元，前三季12.27元，比去年全年6.1元多一倍；儒鴻前三季EPS 21.86元，已經超過去年全年；聚陽11.32元也超過去年全年。還有冠星、光隆等都表現可圈可點。

他提到，今年中國大陸封控影響生產，加上美國致力調整供應鏈，以前中國服裝生產商申洲國際是NIKE、Uniqlo最大代工廠商，今年很多單子轉移到台灣，成衣業今年在景氣持續下滑中，卻繳出歷史上最好的成績，而受到轉單效應影響的申洲國際股價從207.6港元跌到53.1港元，跌幅高達74.46％，這是成衣業今年出現的最大生態變化。

謝金河說，台灣的成衣業在不景氣中逆轉，也像台灣的命運一樣，很多人都說，中國經濟不好，台灣經濟也會急轉直下，這是針對鷄蛋全放在中國籃子的台商說的。其實兩岸產業很早就從互補轉向競爭，大陸很多產業挾國家補貼，摧毀了競爭生態系，像太陽能模組、LED到面板，讓台厰從此一蹶不振。

「這次成衣業奮起，很重要元素是靠張忠謀不斷強調的信賴（Trust），也就是經營客戶不二法門。」謝金河認為，除了晶圓代工需要信任元素外，成衣、鞋業也需要，假使品牌客戶拿著打樣，而代工廠又拿到自己在外面開的廠複製，這是中國很多代工產業被詬病之處。

美中角力，美國要求供應鏈要放在友善國家，就是要仰賴可信賴的貿易夥伴、降低風險。

謝金河最後強調，台廠的靈活移動，信賴元素將是未來十年台灣經濟成長的最重要元素，台灣除了半導體產業外，會出現很多信賴產業，有好的品格，恪守商業競賽原則，這個元素會帶領台灣經濟奔馳。

（中時新聞網 吳美觀）

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