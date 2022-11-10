客運復甦 長榮航前十月營收破千億

客運復甦，長榮航（2618）10月合併營收為119.56億元，年增15.28％，月增5.59％，累計前十月合併營收為1,105.83億元，年增38.18％，比去年提前兩個月突破千億元規模。

長榮航的營運亮點為客運，隨著解封帶動旅遊風潮，長榮航10月客運收入為41.95億元，占比拉至35.09％，年增7.4倍，月增26.15％。由於10月25日長榮航開航義大利米蘭，每周兩班，11月3日開航德國慕尼黑，每周四班，到年底前每班都客滿，將貢獻長榮航客運業績。

長榮航10月貨運收入為62.52億元，占營收比重為52.29％，略比上個月減少2.24％，比去年同期減少42.67％。

長榮航表示，受惠於邊境逐漸開放後，自6月起航班逐漸恢復，客運營收逐月成長，10月客運營收月增26.15％，今年前十個月客運營收較去年同期成長169.58％；10月貨運營收月減2.25％，但今年前十個月貨運營收仍較去年同期成長24.66％。

長榮航在疫情爆發之前，越太平洋轉機航網規模已具備強韌競爭力，在疫後市場穩健恢復，航班數則以倍數成長，其中北美、東南亞及歐洲航線恢復速度最快。

長榮航北美及東南亞航線將持續增班，第四季北美將達每周飛航58班，東南亞則可提供每週近100班的飛航服務，預計2023年第二季皆可恢復至疫前班次規模。

長榮航歐洲航線在日前米蘭及慕尼黑開航後，航班數已達到每周30班，甚至更超越疫情前的班次水準，未來在越太及歐亞兩大航網主軸之下，將可促進轉機客流，並加速區域航線的航班恢復。

延伸閱讀

華航10月營收衝破125億 客運收入翻5倍

長榮航闢新航點 鎖定3客源