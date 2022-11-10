華航10月營收衝破125億 客運收入翻5倍

華航集團（2610）10月合併營收125.05億元，月增4.17％、年減16.33％，儘管隨著解封帶動客運收入增，卻難完全彌補貨運收入降幅；累計前十月營收1,242.85億元、年增16.63％。

華航10月合併營收125.05億元，其中客運收入31.55億元，月增32.83％、年增568.43％，隨台灣邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強，致使整體客運收入較去年同期大幅成長；單月貨運收入則為85.77億元，年減37.46％，下半年整體消費力道下降及庫存待消化等因素，導致貨運需求持續放緩，致使貨收減少。

隨台灣入境「0+7」上路，客運市場回溫，10月華航全線客運成長，以東北亞地區較去年同期成長最多，大洋洲地區增班策略也奏效，並恢復布里斯本-奧克蘭航班載客，致使客運收入較前月增幅最大。

華航看準市場需求，增加全線班次密集度，最受台灣旅客喜愛的東北亞航線每週飛航約130班，部分航線並陸續恢復至疫情前班次，12月起松山-東京羽田航線增為每日2班，桃園-札幌增為每日1班，而桃園-名古屋航線也將逐步增班，此外桃園-廣島、桃園-高松預計1月起分別復飛每週4班，12月1日起菲律賓宿霧開航，明年1月越南峴港、泰國清邁接力上線，皆有望挹注客運營收。

貨運市場面對下半年的不確定性，受到通膨升息、地緣政治風險、部分地區持續封控等三大利空因素，影響市場製造業生產水平，貨運需求持續放緩，加上空運填艙競爭壓力大，市場不乏出現降價搶市的情況，華航靈活布建航網及航班規劃，致力提升貨運服務、穩定航班裝載，滿足3C電子產品、民生消費用品、汽車及半導體零件等貨品載運需求，也順應市場行情機動制定銷售策略。

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