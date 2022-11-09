貨櫃雙雄10月營收雙減

長榮、陽明9日公布10月營收，受到需求疲弱致運價連續性走跌影響，貨櫃航運雙雄均出現年、月雙減的現象。長榮10月營收456.48億元，月減9.05％、年減13.43％，一舉跌破500億元大關，是2000年5月合併營收繳出月減及年減後，再見到營運雙減。

陽明10月營收239.9億元，月減14.24％、年減29.19％，為這波海運榮景來連續兩個月出現雙減，達去年5月來新低，探18個月低點。

長榮表示，雖然全球各航線運價走跌，長榮10月合併營收跌破500億元，營運呈現雙減，但長榮的長約占比高貢獻營收，使得單月營收減幅較市場為低，也較前月趨緩。累計前十月營收為5,619.05億元，年增45.52％。

陽明表示，10月市場需求疲軟運價持續下跌，合併營收較9月減少14.24％，亦較去年同期減29.19％。前十月營收3,399.55億元，年增率28.34％。

據上海航交所10月底發布SCFI、CCFI指數分別為1,697.65點、1,862.25點，較9月底下跌11.72％、20.03％。SCFI主要東西向航線運價仍低迷，其中西北歐線運價每20呎櫃2,102美元，較上月下跌29％；地中海線運價每20呎櫃2,344美元，較上月下跌22％；美西線運價每40呎櫃1,902美元，較上月下跌21％；美東線每40呎櫃5,318美元，較上月下跌14％。

長榮總座謝惠全日前在法說會上指出，明年貨櫃海運實際供給增加沒有大家想像嚴重，例如2023年CII（船舶碳強度指標）上路，為了符合CO2排放規定，老舊船隻將被迫降速或拆船，預估可能會減少10％的艙位，因此對明年景氣雖保守但不悲觀。

展望後市，陽明提出三個市場觀察，一是儘管消費者因應年底購物季來臨持續支出，但在企業與零售商在庫存充足的情況下，預期全球通膨高漲的壓力，導致需求成長動能疲軟，對商品的需求正在減緩。

再者，部分港口碼頭作業持續受通膨勞資問題所引發罷工行動影響，美西碼頭與鐵路勞資談判進度陷入膠著，為供應鏈恢復正常增添不確定性；三是在能源及通膨危機威脅下，各國經濟與消費需求持續走弱，大陸嚴格封控使經濟趨緩，全球經濟成長動能都面臨挑戰；航商以最適運能滿足市場需求，並致力於恢復船期穩定，密切觀察後續海運市況發展。