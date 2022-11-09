陽明10月營收雙減 海運後市看三點

陽明海運（2609）9日公告10月營收為239.9億元，較9月營收減少39.84億元，月減14.24％，較去年同期減少98.9億元，年減29.19％。

陽明表示，10月因市場需求疲軟致運價持續下跌，故合併營收出現雙減。據上海航交所SCFI綜合指數10月28日為1,698點，較上月下跌12％，主要東西向航線運價仍低迷，但跌幅收斂，其中西北歐線運價每20呎櫃2,102美元，較上月下跌29％；地中海線運價每20呎櫃2,344美元，較上月下跌22%；美西線運價每40呎櫃1,902美元，較上月下跌21％；美東線每40呎櫃5,318美元，較上月下跌14%。

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，今年預估供給成長為4.5％，大於預估需求成長為0.9％；明年預估供給成長8.1％，也大於預估需求成長為2.7％。

展望後市，陽明提出三個市場觀察，一是儘管消費者因應年底購物季來臨持續支出，但在企業與零售商在庫存充足的情況下，預期全球通膨高漲的壓力導致需求成長動能疲軟，對商品的需求正在減緩。

再者，部分港口碼頭作業持續受到通膨勞資問題所引發的罷工行動影響，美西碼頭與鐵路勞資談判進度仍陷入膠著，為供應鏈恢復正常增添不確定性。

三是在能源及通膨危機威脅下，各國經濟與消費需求持續走弱，大陸的嚴格封控使經濟走向趨緩，全球經濟成長動能都面臨挑戰；航商以最適運能滿足市場需求，並致力於恢復船期穩定，密切觀察後續海運市況發展走勢。

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