萬海前三季EPS 33.18元 農曆年前出貨旺

萬海（2615）今（9）日公告前三季營收2,194.35億元，年增39.45％，毛利率55.01％、營業利益率51.62％，稅後淨利931.12億元，EPS為33.18元。

萬海第三季營收638.06億元、季減15.07％，用新股本計算EPS，EPS為7.97元。由於今年配發1.5元股票股利，股本由244.01億元增為280.61億元，依會計準則規定須用新股本追溯計算EPS，故前三季EPS調整為33.18元。

萬海表示，近期受到全球通膨高升及終端去庫存壓力下，需求減弱，反映在上海航交所貨櫃運價指數SCFI逐步下修。展望未來，第四季為亞洲傳統旺季，近期觀察到亞洲區間出口動能轉強，因為明年農曆過年時間比較早，預期從第四季到明年農曆過年前出貨都會不錯。

萬海今年新造節能船12艘，已交8艘，年底前還有4艘新船待交，包括3艘3,013TEU、1艘13,100TEU，加上二手船8艘，全年共交20艘船；明年新造節能船20艘，包括10艘3,000TEU、10艘13,000TEU，加上新購置台船4艘3,000TEU，總計交24艘。

萬海表示，新造節能船的設計與能耗效率優，可大幅降低單位成本，增加萬海的競爭力，未來交船後將配置在最適合航線提供客戶服務。

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