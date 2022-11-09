正隆Q3本業驚見虧損 八年半來首見

「旺季變谷底」，造紙大廠正隆（1904）9日公布第三季財報，由於旺季需求「該旺沒旺」，加上提列廢紙原料的存貨跌價損失，正隆第三季稅後純益2.24億元，較去年同期衰退71％，更比第二季大幅縮水81.9％，換算單季每股純益0.2元，創2015年第四季以來的近七年新低。

不過正隆主管表示，「第三季應該是營運谷底。」由於廢紙原料價格已經掉下來，且正隆針對高價庫存已提列跌價損失，第四季成本壓力將大幅減輕；外加過年前，包括台灣、大陸、越南等正隆的主力營運市場預料會有一波需求帶動，對於後勢不悲觀。

正隆今公布第三季財報，表現不如預期，其中象徵本業的營業淨損約4,560萬元，比起第二季的營業利益5.37億元「由盈轉虧」，創下2014年第一季以來首見的營業虧損。

照理說配合歐美耶誕出貨、以及迎接雙11電商購物節等，第三季應該是造紙業的傳統旺季。但正隆表示，今年「該旺沒旺」。其中大陸因為疫情管控，內需市場不振；而台灣、越南皆屬於外銷型的市場，第三季因為美國聯準會帶頭升息打通膨，造成歐美消費急凍，外銷受到不小打擊。

二方面，正隆的工紙產品主要原料為廢紙，7、8月美國進口廢紙（AOCC）價格維持在每噸250～260美元的相對高檔區間，正隆原料成本持續承壓。到了9月，由於需求不如預期，美國廢紙價格突然掉到每噸125美元，直接腰斬。這對於正隆而言，短線面臨到庫存跌價損失壓力，正隆在9月提列相關的存貨跌價損失，是造成公司第三季獲利重跌的主要原因。

不過這屬於「短空長多」，今年以來正隆等國內工紙廠一直深受高成本的困擾，如今隨著廢紙價格下滑、運價也回檔，加上公司把存貨跌價損失都已經認列，第四季起正隆的成本壓力將可大幅減輕，有助獲利回神。

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