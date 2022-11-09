儒鴻10月營收雙降 內外資集體下修目標價

紡織股王儒鴻（1476）10月營收年減11％、月減22％，降至近13個月低點，且其經營管理階層在法說會上預期，庫存調整可能延續至明年首季或第二季，內外資法人在法說會後雖維持多空對峙，但集體下修目標價，最低是凱基投顧的373元。

內外資研究機構看儒鴻後市以中性偏觀望者居多，像是花旗環球、匯豐、瑞信、凱基投顧等均給予「中立」投資評等，推測合理股價於法說會後分別下修到470元、420元、430元與373元；瑞銀證券同樣給予「中立」投資評等，推測合理股價400元，統一投顧則於法說會後降評「中立」、推測合理股價降為440元。

大和資本、摩根大通證券則屬對儒鴻後市樂觀派代表，推測合理股價雖同步下修，仍有502元與500元水準。

儒鴻受惠新台幣貶值與單位售價上漲帶動，匯兌收益貢獻顯著，帶動第三季財報亮眼，不過，統一投顧認為，儒鴻10月營收驟降至22.56億元，為今年以來首次營收年增率轉負，動能顯著降溫，加上品牌商庫存調整，下單謹慎、甚至要求延遲出貨，不看好儒鴻本季營運。另外，預期大客戶Nike庫存調整將持續至明年上半年，下半年才復甦的機率較高，導致儒鴻明年的營收、獲利雙雙有雙位數幅度衰退風險。

花旗環球證券強調，接下來的節日銷售旺季表現將是最主要觀察點，但由於訂單能見度低，加上未見消退的高通膨壓抑終端消費，現在要翻多儒鴻恐言之過早，因而維持「中立」投資評等。