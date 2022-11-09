台中首例！水湳這建案每坪單價破百萬

台中首筆單價破百萬新案出爐！根據內政部最新實價登錄資料顯示，位於水湳中央公園特區的「豐邑PARK ONE」，今（9）日揭露34樓戶，總面積89.43坪，以總價7,814萬元成交，扣除車位後，每坪單價100.2萬元，超越由七期「寶輝秋紅谷」保持逾2年的每坪97萬元單價紀錄！

「豐邑PARK ONE」也成為中台灣最高單價交易案，更是豪宅單價排行榜排名前十名當中，第一個七期以外入榜的豪宅預售個案！

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，中央公園坐擁綠美圖、國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等重大建設先行，未來5年內都將陸續落成，包含水湳經貿園區及單元八在內更廣達303公頃，且又緊鄰市區機能，整體規劃未來也難以複製，包括由鉅、寶輝、雙橡園、龍寶、總太、華固等指標建商皆已購地布局，儼然已是中台灣豪宅一線戰場！

觀察區域推案，與「豐邑PARK ONE」同屬文商段的總太地產，目前水湳兩大預售新案「總太兼得」、「總太至境」正在緊鑼密鼓籌備中。

總太地產董事長翁毓羚指出，總太地產推案火力聚焦水湳中央公園特區，特別是「文商段」周邊一地難求，是水湳中央公園特區話題最多、指名度最高的地段。

中部高端豪宅市場、高資產族群資產配置，嚴選購屋地段最為關鍵，而開發商為爭奪高端購屋族群的青睞，無不用盡心思提供最頂尖服務。

如總太地產已與雲品國際（2748）攜手，於會館式客戶服務中心「ASIA1總太水湳永續中心」展開策略結盟，結合餐飲、藝文、講座於一身，讓總太的貴賓可在此享受頂級飯店式服務、私人招待所專享式的尊榮體驗，預計明年第一季對外公開。

此外，以「豪宅3.0」打造出頂級豪宅與頂尖飯店的更優平衡點的雙橡園開發，預計在中央公園特區推出該區最大基地新案，基地面積逾4,117坪，總銷初估破200億元。

依雙橡園過往的規劃設計，推估將連續三案採用更耐震的「鋼骨結構」成為業界首見，並以大車道單進單出、前後場分流的服務動線建置，讓住戶在長期使用上更佳尊貴，目前第七棟豪宅3.0積極規劃中，預計明年推出。