越南股匯房市大震盪 謝金河:3類台商當心了

被封為亞洲之虎的越南，過去10多年一直是東恊最亮眼的投資市場，但財信傳媒董事長謝金河卻發現，近月正出現巨大變化，除股市重挫、越盾急貶，加上房市巨大波動、銀行湧現擠兌潮，轉型不順的後遺症正全面浮現，宛若1985年十信風暴重現，也讓東協發展萌生變數，提醒成衣、鞋業、磁磚等3大傳統產業為首的台商，密切留意情勢發展。

謝金河在臉書以《越南的關鍵時刻》為題發文，指出今年東恊各國在供應鏈移動中都成大贏家，印度、印尼、新加坡、泰國股市都表現亮眼，但越南股市今年卻逆勢下跌，且跌幅深重。

像河內股市從500.08點跌到195.43點，跌幅超過60％，是今年全球跌最慘的市場。而胡志明股市去年表現亮眼，今年卻從1,536.45點跌到956.97點，跌了37.9％，越南盾今年也跌跌不休。

最受矚目的焦點是10/7越南政府下令逮捕萬盛發集團董事長張美蘭，去年張美蘭高調邀請香港首富李嘉誠投資越南，成為全球焦點。

謝金河認為，近年越南房地產風生水起，走的卻是官商勾結體制，有辦法的商人到銀行搬錢，大手筆買地，像不久前新皇明集團在守添新區投下24.5兆越盾買地，1坪單價接近台幣350萬元，而新皇明集團全部資產加起來也沒有超過20兆越盾。

越南政府眼看情勢不對，開始逮捕掏空資產的地產商，到了張美蘭被拘，又引出西貢商業銀行的擠兌，讓他直言，這個場景好像1980年代台灣的信用合作社擠兌，大額現鈔擺在櫃台，任人兌換，房地產商絆倒了金融體系，也讓越南經濟拉警報。

從2003年以來，越南被期待是金磚第5國，台灣成衣、鞋業、磁磚等傳統產業也移入越南。

這個共產專政的國家，這些年努力發展經濟，在越南所有軟體，資訊都很順暢，自由度高於中國。不過，阮富仲成為新領導人後，越南管制趨緊，外資正密切關注越南會不會重蹈中國覆轍，從改革開放走回頭路？

這次中共20大後，阮富仲是第1個赴陸朝貢的國家領導人，過去越南與中國大陸保持距離，未來若融入大陸，東恊發展可能充滿變數，值得台商留意。

（旺得富理財網 李宗莉）