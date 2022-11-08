越南煉鋼廠擬大減產 鋼市現曙光

受到俄烏戰爭持續、歐洲能源價格高漲及大陸疫情復發等因素影響，國際鋼市難以擺脫低迷，所幸近日市場傳出振奮的好消息，越南和發高爐廠將進行大減產，除規劃11月共停掉四座高爐廠外，12月還再停掉一座，估計年減產量逼近500萬公噸，占其總產量超過5成，期能為鋼市注入一股活力。

對於和發大動作減產，中鋼、河靜鋼都認為，此做法對越南當地短期市場行情，將帶來穩定效果，且可抵禦進口貨繼續殺價競爭，但長期來說，只有儘快消除市場不確定因素，與恢復市場信心，讓需求起來，才可能對鋼市幫助更大。

中鋼董事長翁朝棟認為，現在市場最大問題是「需求急凍」，沒有訂單，即使殺價也無助於接單，反而成為價格的破壞者，因此看來越南鋼市需要盤整汰弱後，才能回到正常的軌道上。

中鋼執行副總經理黃建智表示，顯示在低價競殺的越南市場，鋼廠已受困於內外需求皆差，且價格再低，也不會是自己訂單可拿好、拿滿，和發減產的確是不得不為的手段。另環視各主要產鋼國家和地區，減產控量已是主流行動，應可成為後市鋼價的支撐力道。

河靜鋼則認為，伴隨供應面減少，對市場行情多少有幫助，不過目前最大問題是需求疲軟，且銀行依舊緊縮銀根，加上進口料也挾著匯貶優勢，繼續低價賣進越南，短期內對市場的幫助不大。

據瞭解，和發目前在北越海陽省鋼鐵複合工業區與中越廣義省容橘鋼鐵複合工業區，共設有七座高爐廠，總年產量達950萬公噸。