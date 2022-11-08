台塑拚Q4營收增長 台化估明年Q2市況反彈

台塑四寶認為，歐美仍藉由升息抑制需求、降低通膨，大陸堅持清零政策，皆壓抑需求回溫復甦。惟大陸寧波廠解封，台塑（1301）將以歲休減少、產能提升，力拚第四季營收增長；南亞（1303）11月、第四季營收持平走堅。台化（1326）則以行情盤整、市況能見度仍未明朗，預計明年第二季市況才會反彈。

台塑化（6505）預估，12月初歐盟將開始禁運俄羅斯原油，預期年底俄羅斯原油日產量將下滑60萬桶，提供油價下檔支撐，但大陸持續動態清零，油價上檔也面臨壓力，預估油價盤整波動。油柴油、航空燃油需求、價差持穩增溫，汽油價差仍顯弱勢。

台塑董事長林健男表示，通膨未大幅降低前，石化需求無法好轉，市場仍呈現供過於求、低迷狀態，而近期歐美天然氣價格走跌，石化業者因成本壓力減輕，開工率提高，也影響行情復甦。惟大陸北侖區解除封控，寧波EVA廠及美國HDPE廠歲修於10月完成，且寧波EVA廠去瓶頸工程(年產增加至10萬噸)已投料試車，11月營收可望止跌回升，第四季預期開工率86％高於第三季75％，產銷增加，營收比第三季提振。

南亞董事長吳嘉昭認為，塑膠加工因年底工程用料旺季及旅遊業回溫帶動消費，營收穩定成長。電子材料將進入傳統淡季，消費性電子產品供應鏈持續調整庫存，客戶以短期急單為主，網通、伺服器需求持穩，載板及相關電子材料營收持平。

化工、聚酯產品在下游需求減少、大陸新產投入，年底假期客戶停機，營收趨緩。塑膠加工產品因年底工程用料旺季及旅遊業回溫帶動消費，營收穩定成長。

台化董事長洪福源指出，各國PMI都在50榮枯線下，大陸持續清零政策，市場觀望氣氛濃厚。10月塑膠、纖維、紡織品銷售平均只達成90％，拖累營收不如9月。因需求不振，拖累價格持續滑落，預估第四季營收比第三季低。觀察大陸客戶對後勢都表達疫情管控、內需不振、出口難以改善，盤整市況恐持續至明年第一季，第二季才可望出現轉機。

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