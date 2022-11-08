台塑四寶10月營收3降1升 台塑化獨成長

受制塑化報價低檔築底盤整，台塑四寶10月除台塑化因油價攀揚支撐，營收逆勢抗跌外，其餘悉數下滑，合計營收1439.18億元，月、年雙減1.4％、6.8％。其中，台塑化（6505）在油價攀揚、石化跌幅趨緩下，10月營收698.05億元，月增0.1％，年成長15.4％。

南亞（1303）、台化（1326）10月營收266.28億元、304.45億元，月減1.8％、1.2％，並較去年同期衰退28.9％、4.1％。至於台塑（1301）因PVC、EVA及液鹼等產品高檔大幅拉回，10營收170.4億元，月減6.7％，年衰退31％。

台塑大陸寧波廠10月14～27日受北侖區疫情封控影響，出貨減少，加上美國HDPE廠安排歲修，產銷量減少，導致10月主要產品銷售量月減2.8萬噸。

台塑表示，去年10月大陸能耗雙控，推升石化產品價格達波段高點，但俄烏戰爭爆發，能源價格高漲導致通膨居高不下，嚴重影響消費者購買力，產業鏈自下半年起持續進行庫存調整，石化需求疲軟。尤其，今年下半年起歐美加速升息，各國陸續跟進，房地產景氣不佳，影響建材、塗料及家電需求，10月PVC、AE、NBA及AN價格比去年同期下跌26～48％。

南亞指出，10月電子材料產品中，電路板因高單價的網通ABF載板銷售較多，致營收成長；銅箔基板、環氧樹脂等產品因十一長假配合下游客戶減少交運量，營收減少。

可塑劑系列產品因歐洲能源問題及同業定檢等因素，導致市場供應偏緊，南亞拓展歐美等外銷市場，PA、2EH、INA10月銷售量增加，售價調高，營收成長1.7億元。1,4BG也因下游彈性纖維開動率提升，價、量增加。聚酯產品10月因瓶用聚酯粒受季節影響，銷售量減少，營收下滑。

台化因原油價格震盪且受通膨、升息等因素影響，加上大陸防疫政策持續動態清零，市場心態保守，短期剛需補庫，各產品行情漲跌互見，惟台灣ARO-2及麥寮SM廠安排定檢，PS及原絲下游需求不佳，加上酚酮受大陸疫情靜默管理，交運受限，10月營收比9月衰退1.2％。

（工商 彭暄貽）

台塑四寶公布10月營收，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）均呈現月衰退，僅台塑化（6505）月微增0.1％。

台塑10月合併營業額170.4億元，月衰退6.7％、年衰退31％。台塑表示，10月營收相較9月衰退主要是因為銷售量差減少所致，由於寧波廠10月14~27日受北侖區疫情封控影響，出貨減少，加上美國HDPE廠安排歲修，產銷量減少，因此，10月主要產品銷售量合計比9月減少2.8萬噸。

南亞10月合併營收266.3億元，月減少1.8％、年減少28.9％。南亞表示，10月營收相較9月減少主要是因為瓶用聚酯粒受季節因素影響，銷售量減少，使聚酯產品營收下滑所致，其他產品營收則皆為小幅增減。

台化10月合併營業額304.44億元，月減少1.2％、年減少4.1％。台化表示，10月營收減少主要ARO-2及麥寮SM廠安排定檢，影響PX、SM產銷量減少8億元；PIA外銷大陸改由寧波廠出貨，減少2.7億元；PS及原絲下游需求不佳，銷售減少2.5億元，另外，苯酚、OX、ABS及PP需求增加，增加5.4億元；配合台電汽電共生收購措施，電力銷售增加3.8億元。

台塑化10月營收698.52億元，月增加0.1％、年增加15.4％。台塑化表示，10月原油煉製量1,293.9萬桶（417千桶/日），比9月減少60萬桶，產品總銷售量1,502.5萬桶，比9月減少109.3萬桶。10月杜拜原油平均價格比9月上漲0.2美元/桶，但受部份外銷油品及內銷航燃計價週期影響，產品平均售價102.8美元/桶，比9月減少1.7美元/桶。

（時報資訊 王逸芯）

延伸閱讀

石化業惡化遠超預期 台塑四寶目標價全砍

最壞谷底已過 台塑四寶：Q4回穩走堅

台塑四寶 上半年賺1,100億