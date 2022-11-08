記憶體族群拐點到！專家曝光加碼時機點

群聯上周五（4日）公布財報，毛利率下滑6.2個百分點，單季稅後純益11.92億元，季減34%、年減50%，為近9季低點，每股純益6.13元，不過股價卻利空不跌，昨天先漲3.68%，今天11點30分左右再漲逾3.5%，連兩日已經反彈逾7%。分析師認為，記憶體和面板是率先築底族群，野村更點出，記憶體到明年第2季將硬著陸，研判下季將是加碼記憶體股的好機會。

內外資這兩天紛紛對群聯出具報告，其中以宏遠證券目標價喊463元為最高，評等為「買進」，外資則以麥格理喊433元較高，投資評等為「超越大盤」；其餘統一證券、富邦證券目標價均給280元，統一評等為「買進」，富邦則則為「中立」。

群聯第3季營收季減10.5%、年減少13.9%，主要是受到NAND Flash報價下跌影響，出貨量持穩。毛利率較前季下滑6.2個百分點至24.4%，主要是認列存貨跌價損失對毛利率影響約5%，若排除跌價損失因素，真實毛利率為29%。此外，群聯費用率下降且稅率較低，單季稅後EPS為6.13元，符合市場預期。執行長潘健成表示，各大記憶體廠相繼減產，預估明年第1季NAND市況可望回穩。

群聯前3季每股純益26.42元，昨天股價開盤後隨即拉高，終場上漲10.5元、漲幅3.68%，收盤296元，輕鬆越過月線、季線壓力。今日群聯開盤以平低盤295.5元開出，在買盤簇擁下走高，最高漲至310元，一度越過半年線309.04元，接近中午時群聯股價在307.5元左右徘迴，漲幅超過3.5%。

記憶體族群出現報復性上漲，除群聯外，南茂、晶豪科、品安都有1%以上漲幅，威剛、鈺創漲幅不到1%，華邦電、南亞科、旺宏則在昨天走高之後，今天略為休息，華邦電、南亞科接近中午都在平盤附近上下震盪，旺宏跌幅超過1.5%。外資昨買超群聯378張、威剛買414張、華邦電買3468張，南亞科買3313張，晶豪科買1135張，旺宏10294張。

萬寶投顧分析師陳子榕指出，記憶體和面板都是資本密集度高的產業，為了減緩價格下跌速度及幅度，美光、鎧俠等大廠已經透露將減產保價，記憶體價格在明年第1季可望觸底。陳子榕表示，在客戶庫存去化，加上第3季跌幅已深，雖然第4季銷售單價恐持續下跌，但跌幅可望收斂，群聯、南亞科、華邦電從技術面來看已經開始築底，股價走出谷底。另有專家建議，這兩天記憶體族群漲幅已兇，想買進可等股價壓低時再買進。

半導體雖然逆風，但野村認為部分次產業已經出現拐點，記憶體是半導體產業最大的次領域，野村認為，全球記憶體到明年第2季將呈現硬著陸，不過隨後將有觸底反彈機會，研判明年首季將是加碼記憶體股的好時機。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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