晶片荒未解 車商估正常供應至少再等2年

進口車缺車緩解依舊牛步，車商原本預期明年可明顯改善的期待落空，恐怕要2至3年時間才能完全正常供應，車商表示，車子電子配備越來越多，零件供應追不上，加上汽車生產排程較複雜是主因。

車商表示，科技化及智能化趨勢下，現在的車都以先進配備吸引車主，對晶片及電子零組件的需求大增。但全球疫情長期未解，生產線也不穩的狀況下，使得缺車問題延續，加上半導體產業生產調整設備採購都需要時間，預估整體完全正常供應約需2至3年時間。

新車供應不足，等待交車的時間拉長，買車議價空間少，不少車廠為了能提早交車，銷售策略改以基本款供應，配備採取加價購的模式，等於是變向加價；如果堅持高規格的車款及配備，甚至有車主等了1年還沒拿到車。

車商坦言，目前局勢看來，不是少配備就是漲價，隨著各種成本攀升，業界已喊出明年進口車將繼續面臨漲價的壓力。

LEXUS目前全車系都還有缺車問題，和泰表示，目前在手訂單達9000多張，其中NX車款最缺；另外搶攻年終換車商機，人氣車款RX在7日啟動預接單後，推估缺車的數字還會向上攀升，11月缺車的數字恐將再度破萬台。

和泰表示，疫情興起後，車輛銷售一開始趨緩，3C產品急需，晶片供需變化；包括TOYOTA及LEXUS二大品牌其實在各車廠開始缺晶片時，仍有穩定庫存和供應；但在全球疫情長期未解，生產線也不穩的狀況下，也開始耗完庫存，加入缺晶片行列；目前半導體業生產調整設備採購都需要時間，車用晶片需求也都還在高點，預估約2至3年才能回到正常供應。

INFINITI品牌代理商裕日車也表示，今年因全球晶片短缺，日產原廠全球生產台數降低，進口車一直有缺車的壓力，推估要到明年下半年才有機會緩解，由目前各種情況研判，INFINITI品牌在2022年生產原物料、運輸等成本持續增加及匯率變化，明年漲價壓力不小。

台灣賓士則表示，目前因全球供應鏈不穩定因素很多，導致生產及到港的預計時程浮動且多變，考驗車廠的應對措施。

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