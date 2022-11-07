台航前三季EPS 3.87元 賺贏去年全年

台航（2617）7日公布前三季營收約27.9億元、年增20.2％，稅後純益約16.2億元，EPS為3.87元，已賺贏去年全年，若排除陽明（2609）股利收入，前三季獲利與去年同期相當。

台航營收約88％來自散裝運費收入，前三季營業毛利約10億元，年增約10.7％，營業毛利率35.8％，因指數走跌，較去年同期的38.9％稍低，但隨著船舶陸續完成換（續）約及新船加入，毛利率有望止跌回升。

台航董座劉文慶表示，受俄烏戰爭及通膨等所累，加上大陸防疫封控、爛尾樓、鋼鐵限產等影響，市場需求驟降，BDI指數自5月高峰後一路走跌，雖9月起稍有回升，但仍未回到上半年水準，第三季旺季不旺，所幸台航散裝船隊換約多於上半年議定，第四季開始生效，新租約所議之固定及半浮動日租金皆較舊約為佳，且船隊屬中、小型船舶，船舶日租金相對持穩，維持一定獲利。

台航前三季業外淨收入約8.75億元，主要認列持有陽明之股利收入7.46億元，及美元兌台幣匯率走升，認列淨美元資產兌換及評價利益1.4億元；另FED持續升息，利息費用較去年同期高，台航已加速還款等因應，對公司財務影響不大。

台航持續船舶汰舊換新計畫，預計第四季處分一艘船齡較大船舶，可認列處分船舶利益，也已公告訂造各兩艘6萬噸及4萬噸散裝船，維持船隊規模並提高船隊競爭力，預計2024年陸續交船。

明年初環保新規上路，未符合法規船舶需減速甚至淘汰，預期船舶供給缺口持續擴大，有利支撐運價，中長期而言是利多。

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